Gianna Nannini presenta GIANNAGOLD: nuovo album, singolo con Gazzelle e tour nei palasport

Gianna Nannini torna con GIANNAGOLD, album con inediti e hit in versione sinfonica, singolo scritto con Gazzelle e tour nei palasport italiani ed europei.

Gianna Nannini torna sulla scena musicale con un progetto ambizioso: GIANNAGOLD, nuovo album in uscita il 6 novembre per EMI/Universal Music Italia. L'album sarà disponibile dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e anticipa il debutto della tournée GIANNAGOLD - CELEBRATION TOUR - LIVE 2027, con dieci date indoor nei palasport italiani e tappe nei più importanti arene europee a partire da marzo 2027.

GIANNAGOLD celebra i cinquant'anni di carriera dell'artista con 29 tracce tra evergreen e dieci grandi successi riarrangiati in una preziosa veste sinfonica. L'album, in doppio CD e triplo LP vinile nero o rosso autografato (in edizione limitata esclusiva), offre anche tre inediti: Meraviglioso errore, scritto con Brunori Sas e Dimartino, Cani Sciolti e Ricominciassimo, il nuovo singolo nato dalla collaborazione con Gazzelle e Federico Nardelli.

Le hit vengono impreziosite dal sound design di Wil Malone e dall'Orchestra Sinfonica di Londra diretta da Gavin Greenaway. Tra i brani rinnovati, Latin lover, Sei nell'anima, Ogni tanto, I maschi e America, che trova nuova vita anche in America inc., feat. Marracash e prodotta con Dardust, già scelto come primo singolo del progetto.

Dopo il sold out alla Waldbühne di Berlino, con 20.000 spettatori per l'unico live europeo del 2026, Gianna Nannini si prepara a riportare la sua energia nei palazzetti dal vivo nel 2027. Il tour partirà il 13 marzo da Livorno, toccherà Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, per poi approdare nelle arene di Amburgo, Leipzig, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Norimberga, Düsseldorf e Zurigo.

Accanto alla musica, GIANNAGOLD diventa progetto celebrativo con la pubblicazione di un libro fotografico dal titolo omonimo, edito da La nave di Teseo e disponibile dal 10 novembre. Il volume accompagna parole e immagini, raccontando la lunga avventura artistica dell'artista, con testimonianze autentiche del percorso tra musica, ribellione e rinascite.

Le riedizioni GOLD EDITION dei suoi album storici, tra cui California e Gianna Nannini, arricchiscono ulteriormente la proposta per i fan e i collezionisti, disponibili sia in versioni limitate vinile oro/nero che in edizione standard.

Il nuovo singolo Ricominciassimo, scritto e prodotto insieme a Gazzelle e Dardust, si distingue per l'intensità e la tensione emotiva, attraversando le contraddizioni di un amore tormentato. Un legame in cui si è investito tutto, fino quasi a smarrire se stessi, ma che continua a resistere al tempo, alla distanza e persino alla fine. La voce di Gianna accompagna un crescendo emotivo che trova nel finale la sua massima espressione, tra tensione della sinfonica e l'affiorare di una speranza ostinata: quella di potersi scegliere ancora una volta.

La tracklist di GIANNAGOLD spazia da Meraviglioso errore e Bello e impossibile fino a Fotoromanza e Meravigliosa creatura, riproponendo il meglio della carriera di Gianna Nannini e presentando nuove declinazioni musicali dei suoi pezzi più celebri.

I biglietti per GIANNAGOLD - CELEBRATION TOUR - LIVE 2027 sono già disponibili sui canali ufficiali autorizzati e si annuncia un viaggio entusiasmante tra musica, memoria e innovazione, nel segno di una delle voci più autorevoli della scena europea.