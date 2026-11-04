Bosch CVIT guida l'innovazione delle due ruote da Bari: test e ingegneria d'avanguardia

Il Centro Studi Componenti per Veicoli (CVIT) di Bosch a Modugno, in provincia di Bari, si conferma un polo d'eccellenza per la progettazione e lo sviluppo delle tecnologie dedicate alle due ruote. Con oltre 300 collaboratori e più di 440 brevetti depositati, il centro integra competenze ingegneristiche, software e analisi dati per sostenere i costruttori motociclistici nella realizzazione dei veicoli del futuro.



Il cuore delle attività è rappresentato dal Two-Wheeler Chassis Dyno, un banco a rulli di ultima generazione inaugurato nel 2021, che consente test sulle emissioni, attività di mappatura e prove di accelerazione, simulando condizioni fino a 300 km/h. Grazie alla versatilità di questa infrastruttura e a una gestione integrata tra test, calibrazione e sviluppo software, Bosch CVIT offre soluzioni su misura: dai servizi di prova completi fino a pacchetti ingegneristici chiavi in mano comprensivi di integrazione, validazione e reportistica tecnica.



"Nel settore delle due ruote, Bosch CVIT riunisce competenze di ingegneria, software, calibrazione e test in un unico processo integrato cross divisionale, combinando le competenze locali e il know-how globale del Gruppo Bosch per affiancare i clienti in ogni fase di sviluppo dei veicoli", ha evidenziato Mariano Cilenti, General Manager di Bosch CVIT. "Collaboriamo con diversi costruttori moto italiani e internazionali - tra cui Ducati - nel processo di sviluppo, coprendo un'ampia gamma di modelli. Il nostro approccio integrato ci consente di definire programmi di test su misura per ciascun cliente, ottimizzando le attività e garantendo un coordinamento efficiente lungo l'intero processo".



Nel centro di Modugno, i veicoli sono sottoposti a prove rigorose che includono non solo i test sulle emissioni con cicli standardizzati, ma anche verifiche delle prestazioni di veicoli ad alta potenza ed elettrici. L'ecosistema Bosch CVIT si avvale di condizioni climatiche favorevoli per test su pista e su strada tutto l'anno, potenziando la fase di validazione grazie alla sinergia con il vicino Nardò Technical Center, dotato di infrastrutture all'avanguardia con 20 piste e supporto per ogni scenario di guida.



L'integrazione di test al banco, su strada e in pista permette di ottimizzare il prodotto in base alle esigenze dei partner, portando all'omologazione di veicoli che soddisfano i requisiti di prestazioni, guidabilità ed emissioni richiesti dai mercati globali. Il lavoro di team multidisciplinari, formati da ingegneri, tecnici di calibrazione e piloti professionisti, consente infine di garantire la robustezza dei sistemi prima dell'industrializzazione definitiva.



Il know-how globale e la valorizzazione delle competenze locali fanno di Bosch CVIT un hub strategico per l'innovazione nel settore motociclistico, dove tecnologie, dati e persone tracciano la strada per la mobilità di domani.