X Factor: La terza puntata live accende l'Arena con la Jukebox Night anni '60 e '70

X Factor 2026 prosegue con la terza live: Jukebox Night tra colori e sonorità anni '60 e '70, performance speciale di Fulminacci e i concorrenti dei 4 giudici.

L'Arena di X Factor si trasforma in un viaggio musicale nei mitici anni '60 e '70 per la terza puntata live dell'edizione 2026. La serata, intitolata Jukebox Night, promette colori, stile e un'esplosione di suoni iconici che porteranno il pubblico indietro nel tempo, celebrando due decenni fondamentali per la storia della musica internazionale e italiana.

La conduzione dello show è affidata ancora una volta a Giorgia, che guida il pubblico e i concorrenti attraverso una gara sempre più avvincente. I protagonisti rimangono gli artisti selezionati dai quattro giudici di questa edizione: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, ognuno impegnato a portare i propri talenti verso la finale.

Punto di grande interesse per questa terza puntata sarà la performance a tema di Fulminacci, che salirà sul palco dell'Arena per una speciale esibizione pensata appositamente per la Jukebox Night. L'artista, noto per la sua abilità nelle contaminazioni sonore e nelle interpretazioni originali, è atteso con grande aspettativa dagli appassionati.

La gara continua serrata tra i concorrenti e i loro giudici, con nuove sfide musicali e interpretazioni dei brani più rappresentativi di un'epoca che ha segnato lo spirito e lo stile del pop mondiale. Creatività, voce e presenza scenica saranno ancora una volta messe alla prova davanti a una giuria sempre più esigente e a un pubblico che segue con entusiasmo, in diretta e in streaming.

X Factor 2026 è in onda su Sky e disponibile in streaming su NOW, oltre che on demand. Per i fan, sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della terza puntata in qualunque momento.



