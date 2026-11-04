Sarah Toscano torna con Affinché nessuno ci cancelli: il nuovo singolo dal 6 novembre

Sarah Toscano è pronta a emozionare ancora. Dopo un anno di successi, tra cui la certificazione Oro del suo primo album ufficiale Met Gala, la giovane cantante annuncia il ritorno con il singolo Affinché nessuno ci cancelli, disponibile in digitale dal 6 novembre per Warner Records Italy/Warner Music Italy.

Il nuovo brano nasce dalla volontà di raccontare la paura di essere dimenticati e il profondo desiderio di rendere eterno un legame. Scritto dopo un intenso periodo di sperimentazione musicale, il pezzo coglie una fragilità universale: il timore che parole o gesti sbagliati possano incrinare rapporti importanti, siano essi d'amore, d'amicizia o familiari. Viene così posto al centro il bisogno di sentirsi accolti anche nei propri errori e la consapevolezza che nessun legame è solo fatto di momenti perfetti.

La produzione di Dardust accompagna Sarah Toscano in una nuova dimensione sonora, mentre la pre-produzione porta la firma di Cino. Il lavoro in studio, sviluppato nel corso di un anno, testimonia la crescita di Sarah, che oggi si mostra con una maturità nuova anche nell'approccio alle tematiche delle relazioni personali. Carisma, versatilità e forte identità artistica si amalgamano in un brano dal respiro internazionale, confermando Sarah tra le voci pop più interessanti della scena musicale italiana.

Nata a Vigevano nel 2006, Sarah Toscano è salita alla ribalta dopo la vittoria ad Amici 23 nel 2024. Il suo cammino musicale l'ha vista pubblicare una serie di inediti amati dal pubblico come Touché, Viole e Violini e Sexy Magica, cui è seguito l'EP omonimo Sarah. Nell'estate 2024 ha calcato i palchi delle principali città italiane, aprendo anche l'unica data italiana dei Black Eyed Peas a Milano e partecipando al Red Valley Festival di Olbia. Successivamente è stata selezionata per Up Next Italia di Apple Music, ha pubblicato i singoli Roulette e Tacchi (fra le dita) e collaborato con l'artista inglese Bea & Her Business.

Nel 2025 ha partecipato tra i BIG al Festival di Sanremo con Amarcord (certificato Oro con oltre 36 milioni di streaming) e si è esibita nella serata delle cover al fianco del duo francese Ofenbach. Gli altri progetti dell'anno includono la collaborazione con Carl Brave, il singolo Taki e Semplicemente (feat. Mida), sigla della serie Netflix RIV4LI. Il 3 ottobre 2025 è uscito il suo album d'esordio Met Gala, accolto da due concerti sold out a Milano e Roma.

Nel 2026 Sarah Toscano amplia i propri orizzonti debuttando come attrice protagonista nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole, al fianco di Serena Rossi. Il brano Atlantide, pubblicato ad aprile, ne accompagna la colonna sonora. Oggi, con Affinché nessuno ci cancelli, Sarah regala un nuovo sguardo sulle relazioni umane, con una sensibilità più adulta e un'intensità interpretativa nuova, confermando il suo ruolo di rilievo nella nuova scena pop italiana.