NELS debutta con l'EP acustico Metà Strada: due live intimi a Milano e Bologna

NELS lancia il suo primo EP acustico Metà Strada con due brani inediti e due concerti speciali a Milano e Bologna. Emozioni e autenticità per la Gen Z.

NELS si affaccia alla scena musicale come solista con il suo primo EP, Metà Strada, disponibile dal 6 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il progetto offre due brani inediti in versione acustica, catturando l'essenza più pura e autentica dell'artista. Concepiti e registrati espressamente per questo formato, i pezzi restituiscono intimità e immediatezza, presentandosi al pubblico senza sovrastrutture.

Ad aprire l'EP è la focus track 1096 (Acoustic Version), una canzone che affronta la fragilità delle relazioni a distanza e il senso di incertezza quando due vite si sviluppano in parallelo. Come racconta NELS, si tratta di un viaggio emotivo lungo 1096 chilometri, che riflette su quel momento in cui ci si accorge che forse casa non è un luogo fisico, ma una persona.

Metà Strada segna l'inizio di una nuova fase artistica per NELS, che decide di condividere con il pubblico questo percorso ancora in evoluzione. L'artista affida ai suoi social un messaggio diretto ai fan: Mentre tutto prende forma, con il giusto tempo, volevo che partiste con me per questo viaggio, prima di sapere dove porta: ci incontriamo a metà strada di quello che sarà.

A supporto della nuova uscita sono in programma due speciali live acustici: l'11 novembre all'Arci Bellezza di Milano e il 12 novembre al Locomotiv Club di Bologna, con biglietti già disponibili. Gli appuntamenti promettono un'atmosfera raccolta e coinvolgente, coerente con lo spirito dell'EP.

NELS, all'anagrafe Nelson, classe 1994, si è fatto conoscere inizialmente sul web grazie al suo canale YouTube "Nels" e alla partecipazione nel collettivo bolognese Space Valley. Cresciuto tra videomaking e musica, dal 2017 ha dato vita al progetto rovere, divenendo punto di riferimento per la Generazione Z con la sua scrittura malinconica e ironica. Sul palco si distingue per un'energia autentica e uno stile "anti-rockstar", lontano dagli eccessi, vicino alla vita quotidiana dei suoi coetanei. Continua inoltre a occuparsi della direzione artistica dei propri progetti, curando grafiche e videoclip in prima persona.

Con Metà Strada, NELS si conferma figura moderna, capace di unire intrattenimento digitale e sensibilità cantautorale, offrendo nuove emozioni a chi lo segue.