tha Supreme è pronto a riconquistare la scena musicale italiana con il suo attesissimo terzo album, intitolato Լïიننوลցوιö Նหiνغгيаլξ, da leggersi come Linguaggio Universale. Il nuovo progetto arriverà su tutte le piattaforme venerdì 8 gennaio, segnando il suo ritorno dopo più di quattro anni dall'ultimo disco.



Riconosciuto come uno dei produttori e artisti più originali della scena contemporanea, tha Supreme ha saputo rivoluzionare i canoni del pop e dell'urban in Italia grazie a una visione creativa fuori dagli schemi. Fin dall'esordio, la sua unicità sonora e il linguaggio inconfondibile hanno conquistato pubblico e colleghi.



Linguaggio Universale si presenta come un nuovo punto di partenza per tha Supreme, che punta ancora una volta sulla libertà espressiva e la ricerca incessante di modi alternativi di comunicare. Sono passati più di quattro anni dall'uscita dell'ultimo disco e oggi tha Supreme annuncia l'arrivo del suo terzo album... L'artista è pronto a pubblicare la sua nuova opera, riaffermando quella libertà espressiva che da sempre ha reso il suo percorso imprevedibile e lontano da qualsiasi convenzione.



Nel corso della sua carriera, tha Supreme ha già pubblicato due album di grande successo. Il debutto 23 6451 ha ottenuto sei dischi di platino, seguito da c@ra++ere s?ec!@le con cinque certificazioni platino. Oltre agli album ufficiali, il rapper e producer romano vanta anche il mixtape sFaCioLaTe miXTaPe, certificato platino sotto l'alias yungest Moonstar, e il progetto in collaborazione con Mara Sattei, CASA GOSPEL, certificato oro.



La popolarità di tha Supreme è testimoniata dagli oltre 3,7 miliardi di stream totali, tra audio e video, e da una lunga lista di collaborazioni anche di respiro internazionale. Il suo percorso ha lasciato un segno profondo nella musica italiana, trasformando intuizioni visionarie in fenomeni generazionali.



L'attesa per il nuovo album è altissima: Linguaggio Universale promette di confermare tha Supreme come protagonista indiscusso dell'innovazione musicale italiana.