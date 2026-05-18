Samsung presenta la Beta One UI 9 per Galaxy S26, basata su Android 17

Samsung ha annunciato ufficialmente la Beta One UI 9, disponibile per tutti gli utenti della serie Galaxy S26 e basata su Android 17. L'aggiornamento porta con sé una serie di importanti novità pensate per migliorare l'esperienza d'uso, con particolare attenzione alla creatività, alla personalizzazione e all'accessibilità.

One UI 9 introduce nuovi strumenti dedicati alla creatività e un livello superiore di personalizzazione dell'interfaccia, permettendo agli utenti di adattare il proprio smartphone alle esigenze quotidiane in modo ancora più facile e intuitivo.

Particolare rilievo è stato dato alle funzionalità di accessibilità. Tra le nuove soluzioni spiccano un sistema TalkBack unificato e l'Ingrandimento testo, che offrono supporto avanzato per chi necessita di un'esperienza d'uso agevolata. L'obiettivo è rendere la tecnologia più inclusiva e alla portata di tutti, indipendentemente dalle abilità individuali.

L'aggiornamento garantisce anche una maggiore sicurezza grazie a un nuovo sistema di protezione contro le app rischiose, rafforzando la difesa dei dati personali degli utenti e limitando possibili minacce informatiche.

Il programma Beta sarà disponibile solo in mercati selezionati e sarà accessibile tramite l'app Samsung Members. Questa edizione offre agli utenti l'opportunità di provare in anteprima le nuove funzioni e di contribuire al continuo miglioramento dell'ecosistema Samsung, confermando l'attenzione dell'azienda all'innovazione continua e alla soddisfazione dei propri utenti.