Giordana Angi torna con il singolo 'Quando poi ci lasceremo' e annuncia il tour 2027

Giordana Angi pubblica oggi il nuovo singolo Quando poi ci lasceremo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Contrariamente a quanto suggerisce il titolo, il brano non parla di una fine ma sottolinea la forza di ciò che resiste nelle relazioni, raccontando un amore che supera le difficoltà e si rafforza nonostante le crepe e le sfide. È proprio questo il cuore del testo, come confermato anche dall'energia e apertura del suo sound: la canzone mette in risalto la scrittura autentica e immediatamente riconoscibile della cantautrice italo-francese.



"Uscire con un brano per l'estate mi ha sempre dato un po' d'ansia, forse perché le mie canzoni non sono proprio estive. Ma questa mi regala un'energia forte mentre la canto e spero possa arrivare anche a voi. Perché, nonostante il titolo, parla di fiducia, di speranza, di costruire qualcosa che vada oltre tutte le difficoltà." sono le parole dell'artista.



Dopo la pubblicazione di Dammi un bacio e il successo del precedente Piano Piano Tour, Giordana Angi si prepara a tornare dal vivo nel 2027. L'artista salirà sui palchi dei principali teatri italiani, portando in scena uno spettacolo intimo che unisce pop d'autore, rock e momenti acustici di introspezione, in compagnia dei musicisti Francesco Piantoni e Bernardino Ponzani.



Il calendario delle date 2027 vede la partenza il 23 marzo dal Teatro Concordia Venaria, per poi passare da Roma (Teatro Olimpico il 12 aprile), Milano (Teatro Manzoni il 19 aprile), Genova (Teatro Politeama il 20 aprile), Firenze (Teatro Puccini il 21 aprile) e Verona (Teatro Nuovo il 22 aprile). Le prevendite partiranno dal 15 maggio.



Giordana Angi è una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, con due dischi d'Oro e uno di Platino all'attivo. Nata nel 1994 a Vannes e cresciuta tra Francia e Italia, dopo la formazione musicale si è fatta conoscere a Sanremo Giovani nel 2012 e a Amici di Maria De Filippi nel 2018, conquistando critica e pubblico. Ha collaborato con grandi nomi come Tiziano Ferro, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Nina Zilli e vanta duetti internazionali con artisti del calibro di Shaggy e Sting. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo album in inglese She's so great e aperto 21 date del tour europeo di Sting. Con i suoi testi sinceri e la capacità di emozionare, Giordana Angi si conferma tra le protagoniste della nuova musica d'autore italiana.



Per tutti i fan, il ritorno sul palco con il suo Piano Piano Tour 2027 sarà l'occasione ideale per ascoltare dal vivo le nuove canzoni e i successi che l'hanno resa celebre, in un viaggio che promette intensità e autenticità.