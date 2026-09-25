Giovane Drago pubblica il singolo Bruciare il mondo: tra alchimia e sperimentazione

Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, Bruciare il mondo è il nuovo singolo di Giovane Drago, artista che si distingue per una forte identità e una costante spinta verso la sperimentazione. Il brano, pubblicato tramite EMI Records Italy e Universal Music Italia, segna una nuova tappa nella carriera di Marco Lo Monaco, in arte Giovane Drago, classe 2001.



"Bruciare il mondo" significa, per l'artista, distruggerne i canoni e superare i limiti imposti dalla società; rappresenta la metafora perfetta della propria maturazione artistica e personale. Il singolo riflette infatti un'evoluzione nella scrittura di Giovane Drago, in cui realtà e anima vengono purificate e trasformate grazie a una costante fusione di idee. Le sonorità si muovono tra rabbia, aggressività, introspezione e consapevolezza, trasportando l'ascoltatore in un viaggio di maturità creativa.



Anche il video musicale richiama i temi del brano, integrando citazioni e simboli dell'alchimia. La fotografia del videoclip è stata interamente realizzata con una camera termica analogica, la stessa utilizzata anche in grandi produzioni internazionali. Questa scelta estetica permette di visualizzare in modo nuovo fusione, calore e trasformazione dell'artista e dell'ambiente circostante.



Giovane Drago si avvicina alla musica nel 2018, emergendo in realtà underground. Dopo sei anni di dedizione, il 2024 segna la sua svolta: superato un periodo difficile sotto il nome Chester, Marco abbraccia definitivamente la nuova identità di Giovane Drago. Nel maggio 2025 pubblica l'album HYDRA, che desta l'attenzione del panorama emergente, stimolando collaborazioni come quella con Dani Faiv sul remix Jeepers Creepers. Con una serie di mini-EP, nel 2026 Giovane Drago amplia progressivamente il suo pubblico e partecipa anche a Real Talk, sancendo il definitivo abbandono del nome Chester.



Tra maggio e giugno 2026 arriva il nuovo EP Il Burattinaio, progetto interamente solista che rafforza la fanbase e lo conduce alla firma con EMI / Universal Music Group. Oggi Giovane Drago conferma la propria crescita: Bruciare il mondo è la testimonianza di un percorso di maturità e trasformazione che lo rende una delle voci più peculiari della scena italiana contemporanea.