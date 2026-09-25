Weekend Jeep nelle piazze: Avenger e Compass protagoniste in tutta Italia

Jeep porta Avenger e Compass nelle principali piazze italiane il 26 e 27 settembre. Test drive, consulenza diretta e promozioni esclusive.

Nel weekend del 26 e 27 settembre i SUV Jeep arrivano tra la gente, con Avenger e Compass protagoniste delle più suggestive piazze italiane. L'iniziativa, sostenuta dalla rete di concessionari Jeep, vuole avvicinare il pubblico ai nuovi modelli, offrendo un'esperienza immersiva e diretta lontano dalle classiche showroom. Chi visiterà le piazze potrà vedere da vicino il nuovo design dei SUV, scoprire le varianti di motorizzazione e provare su strada le vetture.

I visitatori scopriranno il rinnovato family feeling, soluzioni dedicate al comfort quotidiano e una gamma di SUV progettati per rispondere a diverse esigenze di mobilità.

La Nuova Jeep Avenger, eletta B-SUV più venduto d'Italia, si presenta nelle versioni benzina, e-Hybrid, 100% elettrica e 4xe. Un'offerta che si adatta alle preferenze di ciascuno: dallo stile alla tecnologia, fino alla possibilità di scegliere la trazione integrale per la massima libertà, senza rinunciare a comfort e soluzioni pratiche per la vita quotidiana.

Nuova Jeep Compass, realizzata sulla nuova piattaforma STLA Medium, consolida il concetto di SUV Made in Italy. Il modello è progettato a Torino, sviluppato a Balocco e prodotto a Melfi, garantendo tecnologie evolute e varianti di propulsione che includono e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e versioni full electric fino a 375 CV, con un'autonomia fino a 650 km. Un'auto pensata per ogni contesto: dalla città alle avventure outdoor.

L'iniziativa si distingue anche per l'approccio consulenziale. Gli specialisti Jeep saranno disponibili nelle piazze per illustrare i modelli, spiegare le promozioni e accompagnare i visitatori in un ambiente informale e accessibile. "Portare le vetture nelle piazze significa valorizzare questa vicinanza e offrire un'esperienza di scoperta più semplice, immediata e accessibile, in perfetta sintonia con lo spirito del Brand: essere pronti ad accompagnare ogni persona verso nuove forme di libertà e mobilità".

In occasione di questo speciale weekend, Jeep propone la Nuova Avenger Turbo 100 a partire da 21.900 euro con finanziamento a interessi zero. L'offerta punta a rendere ancora più accessibile la possibilità di entrare nel mondo Jeep, in una gamma che comprende benzina, e-Hybrid, 100% elettrico e 4xe. L'appuntamento del weekend rappresenta così il momento ideale per scoprire Nuova Jeep Avenger, approfondirne tutte le novità e sperimentarne direttamente le qualità attraverso una prova su strada.