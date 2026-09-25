In anteprima a Roma 'Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti': il nuovo docufilm

Arriva in anteprima mondiale alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma "Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti", il docufilm firmato Dario Zonta e Carlo Zoratti, dedicato alla storia e all'anima di Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Il film sarà presentato nella sezione Special Screening, offrendo un viaggio unico nei meandri meno noti della vita e della carriera dell'artista.



L'annuncio è accompagnato dalla presentazione ufficiale del manifesto del film, che sarà proiettato nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di 7 giorni, distribuito da Plaion Pictures. Il poster, caratterizzato da un'immagine semplice ma iconica, pone in evidenza il profilo di Lorenzo e invita il pubblico a guardare oltre la figura pubblica di Jovanotti, suggerendo un approccio più personale e intimo.



"Quando gli ZZtop (Zonta e Zoratti) mi hanno proposto di fare un doc, sette anni fa, gli ho detto: ok, ma io non voglio saperne niente. Il patto è questo: io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. La giraffa partecipa al film come soggetto ma non ha nessun controllo sul racconto, quello lo fate voi.



Non mi sento a mio agio nel mostrarmi vulnerabile, mi piace stare in scena a inventare una realtà aumentata, splendente ed eccitante. Però sono uno come tutti nella maggior parte del tempo in cui non indosso il costume da Jovanotti. Il film racconta soprattutto quella parte. Quando ho visto il film, dopo sette anni me ne ero quasi dimenticato, mi sono commosso e divertito. Quella giraffa sono proprio io."



Il manifesto, affidato alla direzione artistica di Lorenzo Fanton, art director e graphic designer italiano di fama internazionale con sede a New York, punta a restituire la complessità di Lorenzo attraverso giochi di luce che rivelano nuovi aspetti dell'artista.



L'opera segue un percorso che attraversa musica, viaggi, successo ed emozioni private, svelando il lato più umano e meno conosciuto di Jovanotti.



"Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti" è prodotto da Soleluna e Hi Production, con la produzione esecutiva di Tatiana Forese per Amarcord, e vede la partecipazione di Costanza Coldagelli e Mariangela Offeddu per Matrioska. Radio Italia solomusicaitaliana accompagna il film come radio ufficiale.



Per una settimana a fine novembre, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire l'artista con uno sguardo inedito, intimo e autentico, direttamente sul grande schermo.