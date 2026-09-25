Super Partes su Canale 5: focus sulle misure economiche del Governo per le famiglie

Nel prossimo appuntamento di "Super Partes", in onda sabato 26 settembre alle 9.30 su Canale 5, si discuteranno le principali misure economiche varate dal Governo a sostegno delle famiglie italiane. Tra le iniziative al centro dell'approfondimento c'è il taglio del bollo, oltre al rinnovo della Carta Dedicata a te, uno strumento destinato ai nuclei con redditi più bassi, pensato per sostenere chi affronta maggiori difficoltà economiche.



L'attenzione sarà rivolta agli impatti concreti di queste misure sulla vita quotidiana, offrendo una panoramica completa sui benefici previsti e sulle possibili criticità, con interventi rappresentativi del panorama politico nazionale.



Tra gli ospiti confermati figurano esponenti di rilievo di tutti i principali schieramenti parlamentari: Andrea Tremaglia e Marco Cerreto di Fratelli d'Italia, Antonio Misiani del Partito democratico, Catia Polidori di Forza Italia, Andrea De Bertoldi della Lega, Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, Giulia Pastorella di Azione, Maria Chiara Gadda di Italia Viva, Beppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra e Ilaria Cavo di Noi Moderati.



La trasmissione, curata e condotta da Safiria Leccese, offrirà quindi un confronto diretto tra le diverse posizioni politiche riguardo alle scelte del Governo in materia di politiche familiari ed economiche, con l'obiettivo di fare chiarezza e fornire strumenti di lettura utili a tutti i cittadini.