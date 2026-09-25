Radici: Daniele De Rossi racconta il ritorno al calcio di Ostia in una nuova docuserie

Daniele De Rossi torna alle sue radici con una nuova docuserie che esplora il valore autentico del calcio di quartiere e l'impatto che il gioco può avere su un intero territorio. Prima delle luci degli stadi gremiti, delle imprese in Nazionale e della Coppa del Mondo, c'era un semplice campo a Ostia: lì De Rossi ha mosso i primi passi da calciatore. Oggi, dopo una carriera ai massimi livelli, ha deciso di tornare dove tutto è iniziato.



Da questo ritorno prende vita RADICI, la docuserie prodotta da DDR Media e Damocle, che racconta la prima stagione del progetto Ostiamare, il club dove De Rossi ha iniziato la sua avventura calcistica. Ma il racconto va oltre la storia personale: RADICI narra il percorso di una comunità intera che cerca di rinascere e crescere proprio attraverso il calcio.



Ostia è protagonista assoluta della narrazione, non solo contesto. Un luogo dalla forte identità, dove per generazioni il campo da calcio è stato il cuore della socialità, punto di riferimento e luogo di incontro. Come accade in tanti altri quartieri italiani, il calcio rappresenta occasione di unione e di crescita, non solo sportiva.



La docuserie parte dall'Ostiamare per mostrare quanto una società sportiva possa incidere sul tessuto sociale, sui ragazzi e sulle famiglie. C'è la possibilità che un club possa evolvere e, nel farlo, contribuire a migliorare tutto ciò che lo circonda.



Al tempo stesso, RADICI si confronta con il calcio moderno: un'industria globale, uno spettacolo continuo e inarrestabile. Pur riconoscendo l'inevitabile evoluzione, la serie si interroga su cosa valga davvero la pena conservare di quel passato, di quella semplicità e autenticità.



In questo scenario si inserisce la storia dell'Ostiamare, un club che sogna di diventare grande senza perdere la propria essenza. E quella di De Rossi, che dall'élite del calcio mondiale torna al dilettantismo per costruire qualcosa di importante. In gioco non c'è la nostalgia, ma l'intenzione di capire cosa del calcio di prima può ancora servire a quello che verrà.



RADICI è composta da sette episodi, con la regia di Nicola Ravera Rafele. Sarà prossimamente disponibile su Sky e NOW, pronta a coinvolgere spettatori e appassionati nel racconto di un calcio che continua a essere, prima di tutto, un'esperienza da vivere.