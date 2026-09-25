Paolo Jannacci torna con l'album Scimmie Ovunque: ironia, groove e una sorpresa con Elio

Il 16 ottobre Paolo Jannacci debutta con il nuovo album di inediti Scimmie Ovunque, un disco che segna il ritorno sulle scene dell'artista milanese e che promette di conquistare pubblico e critica grazie a un sound moderno e a testi ironici e poetici.

Anticipato dal brano Politically Topless, realizzato in collaborazione con Elio e disponibile dal 2 ottobre in radio e digitale, il disco viene pubblicato sia in vinile che in versione digitale. L'album è già in pre-order e rappresenta il nuovo capitolo pop-cantautorale di Jannacci.

Scimmie Ovunque è prodotto da Ala Bianca Records e distribuito da Warner/Fuga. Composto da 11 brani, il disco unisce la forte eredità musicale di Enzo Jannacci a sonorità attuali, con melodie accattivanti, groove energici e spunti di critica sociale. L'ascoltatore si troverà immerso in un viaggio tra storie quotidiane, sentimenti, ironia e la tipica empatia che contraddistingue Paolo Jannacci.

Il singolo Politically Topless, scritto da Paolo Jannacci con Emiliano Bassi, Stefano Belisari e Paolo Re, è stato descritto come un brano dal tono ironico che gioca con l'attualità e il gusto per la provocazione, grazie anche alla presenza di Elio come ospite d'eccezione.

Politically Topless è già disponibile in pre-save.

Paolo Jannacci, nato a Milano nel 1972, ha intrapreso la carriera musicale fin dall'infanzia, crescendo artisticamente sotto l'ala del padre Enzo. Dopo gli inizi come musicista jazz e la partecipazione a progetti teatrali insieme a grandi nomi della scena italiana, Jannacci ha trovato una propria cifra stilistica originale tra cantautorato e pop sofisticato. Nel 2019 il suo Canterò aveva segnato l'esordio come cantautore, impreziosito da collaborazioni importanti. Nel 2020 è stato protagonista al Festival di Sanremo con Voglio parlarti adesso. Nel corso degli anni Paolo ha partecipato a importanti colonne sonore, collaborazioni e progetti di rilievo, tra cui la partecipazione al docufilm Enzo Jannacci - Vengo anch'io e il ritorno come ospite a Sanremo nel 2024 e 2026.

Scimmie Ovunque si candida a essere uno dei dischi più attesi della stagione, confermando la versatilità di Paolo Jannacci e il suo desiderio di reinventarsi senza mai dimenticare le radici.