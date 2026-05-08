Giuse The Lizia pubblica il nuovo singolo Istruzioni e annuncia l'MDMA Tour

Giuse The Lizia torna protagonista con il nuovo singolo Istruzioni, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il cantautore siciliano dà così il via a un nuovo capitolo artistico, pronto a raccontare senza filtri i dubbi, le domande e le incertezze che segnano la sua generazione.



Il brano nasce pochi giorni prima della laurea in Giurisprudenza, in un momento di passaggio emblematico per molti giovani. Attraverso una scrittura diretta e contemporanea, l'artista mette al centro quel senso di disorientamento che affiora quando non si trovano più punti fermi nelle relazioni, nelle scelte di vita, persino nell'identità personale. Nel testo si avverte la pressione di una società che ripete, quasi come un mantra, la necessità di seguire una strada semplice e già tracciata. Ma la realtà appare più complessa, tra precarietà diffusa e modelli ormai superati.



Ho scritto questa canzone pochi giorni prima di laurearmi, cercando di mettere in ordine un po' di domande che avevo accumulato nei mesi precedenti. La canzone si chiama Istruzioni perché la mia generazione è cresciuta sentendosi ripetere che per vivere bene bisogna studiare, trovarsi un lavoro, comprarsi la macchina. Volevo scrivere di come queste istruzioni non funzionino più, o forse non hanno mai funzionato, racconta Giuse The Lizia.



Con Istruzioni si racconta una generazione in bilico tra consapevolezza e apatia, spesso incapace di riconoscersi nei modelli del passato e alla ricerca di nuove certezze. La fragilità delle relazioni, i legami che si consumano tra una chat e l'altra, la domanda costante sul senso di ciò che si fa: tutto confluisce in una traccia intensa e sincera, che promette di diventare manifesto per molti coetanei.



Il nuovo singolo potrà essere ascoltato live durante l'MDMA TOUR, che a dicembre vedrà Giuse The Lizia calcare i palchi dei principali club italiani. Ecco le date annunciate:



1 dicembre - Roma, Largo Venue

4 dicembre - Napoli, Duel Club

5 dicembre - Firenze, Otel

10 dicembre - Milano, Fabrique

11 dicembre - Bologna, Estragon Club

12 dicembre - Padova, Hall



I biglietti sono già disponibili online su comcerto.it e livenation.it.



Giuse The Lizia, nome d'arte di Giuseppe Puleo, 24 anni e originario di Bagheria, si è fatto notare per la sua musica che mescola indie rock e urban. I suoi testi raccontano storie quotidiane e universali. Dal debutto con il singolo Vietnam nel 2021 fino ai concerti nei più importanti festival italiani e alla recente laurea ottenuta a marzo 2026, l'artista ha collezionato dischi, tour sold out e brani virali, raggiungendo una vasta platea di giovani e non solo.



Con Istruzioni, Giuse The Lizia si conferma voce autentica di una generazione che cerca nuove rotte e non ha paura di raccontare le proprie fragilità.