GOOGLE: arriva Gemini AI Pro senza costi per 12 mesi per gli studenti maggiorenni in Italia

L’intelligenza artificiale è ormai al centro della rivoluzione educativa globale, e Google compie un nuovo passo importante per democratizzare l’accesso a queste tecnologie. Con il lancio del piano Google AI Pro, l’azienda offre agli studenti universitari di tutto il mondo, Italia compresa, la possibilità di utilizzare gratuitamente per 12 mesi i suoi strumenti di AI più avanzati.

Sin dalle origini di Google Search e YouTube, l’apprendimento è stato una priorità strategica. Oggi, con Gemini, l’obiettivo è ancora più ambizioso: fornire alla prossima generazione di lavoratori competenze e strumenti essenziali per affrontare con successo il futuro del lavoro.

Gli studenti universitari maggiorenni residenti in Italia possono iscriversi al piano Google AI Pro senza costi entro il 9 dicembre, accedendo a funzionalità che fino a poco tempo fa erano riservate agli utenti premium. Tra queste spiccano Gemini 2.5 Pro, che consente di porre un numero ancora maggiore di domande e caricare immagini per ricevere risposte precise e contestualizzate, e Deep Research, che offre report di ricerca personalizzati e approfonditi.

A supportare il percorso di studio e creatività arriva anche NotebookLM, un compagno di ragionamento intelligente capace di organizzare idee e generare riassunti audio e video grazie alle funzioni Audio Overviews e Video Overviews. Non manca la possibilità di creare contenuti visivi e audiovisivi avanzati: con Veo 3, un semplice testo o una foto possono trasformarsi in un video cinematografico di otto secondi con audio integrato, mentre il nuovo modello di generazione di immagini Nano Banana consente di dare nuova forma a scatti e concept creativi. A tutto questo si aggiungono 2 TB di spazio di archiviazione su Google Foto, Drive e Gmail per gestire in modo sicuro e fluido progetti, documenti e materiali multimediali.

Uno dei punti chiave del progetto è Apprendimento Guidato, una modalità di Gemini che trasforma l’AI in un vero e proprio compagno di studio. Grazie a un’interazione passo dopo passo, gli studenti possono affrontare problemi complessi di matematica, sviluppare argomentazioni solide per saggi e ricerche, prepararsi per esami o quiz interattivi e migliorare la comprensione critica. Questa nuova funzione non si limita a fornire risposte ma stimola il pensiero analitico e la curiosità.

Non solo studenti: anche il corpo docente potrà beneficiare di questi strumenti. Con Gemini for Education e Gemini in Classroom, Google offre oltre trenta nuove funzionalità per aiutare gli insegnanti a pianificare lezioni, creare contenuti coinvolgenti e risparmiare tempo. L’azienda sta inoltre collaborando con università di tutto il mondo per promuovere l’alfabetizzazione nell’ambito dell’AI, migliorando la personalizzazione dell’apprendimento e l’efficienza dei processi educativi.

L’introduzione di Gemini e Google AI Pro segna un cambio di passo nell’accesso alle tecnologie emergenti. L’obiettivo è rendere l’intelligenza artificiale uno strumento quotidiano per lo studio e la creatività, stimolando innovazione, curiosità e capacità di problem solving. In questo modo, Google non si limita a fornire tecnologia, ma investe concretamente nel futuro di una nuova generazione di studenti e professionisti.