Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Google annuncia ufficialmente l’arrivo del nuovo Pixel 10a, uno smartphone che rappresenta l’equilibrio tra tecnologia avanzata, eleganza e rispetto per l’ambiente. Con questo modello la serie A di Pixel compie un deciso salto di qualità, integrando per la prima volta strumenti di intelligenza artificiale di ultima generazione e un design rinnovato e sostenibile.

Il Pixel 10a è realizzato con la più alta percentuale di materiali riciclati mai utilizzata nella serie, evidenziando l’impegno del marchio verso un approccio più responsabile alla produzione tecnologica. Il cuore del dispositivo è il nuovo chip Google Tensor G4, progettato per offrire prestazioni elevate e un accesso completo a Gemini, la piattaforma AI che potenzia molte delle funzioni intelligenti integrate.

Il dispositivo si distingue anche per una palette di colori completamente rinnovata: dai raffinati Grigio Nebbia e Nero Ossidiana ai più vivaci Viola Lavanda e Rosso Lampone, offrendo così una gamma che unisce sobrietà e personalità.

Sul fronte fotografico, Google introduce per la prima volta nella serie A un sistema a doppia fotocamera avanzata capace di garantire risultati di livello professionale. Tra le nuove funzioni spiccano lo Scatto Migliore automatico, che seleziona in autonomia l’immagine più riuscita, la Guida fotografica per un supporto in tempo reale e il Macro Focus per i dettagli più minuti.

Non mancano le innovazioni legate alla sicurezza e alla durata nel tempo. Pixel 10a introduce l’SOS satellitare, una novità assoluta per la linea A, e garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e dei Pixel Drop, a conferma dell’impegno di Google nel fornire un’esperienza mobile affidabile e duratura.

Disponibile in due versioni, da 128 GB e 256 GB, il nuovo smartphone è proposto rispettivamente a 549 euro e 649 euro. I pre-ordini sono già attivi, mentre la disponibilità nei punti vendita online e nei negozi fisici in Italia è fissata per il 5 marzo.

Con Pixel 10a, Google riafferma la propria visione di un dispositivo accessibile che unisce performance, design e sostenibilità. Un modello pensato per chi desidera vivere la tecnologia quotidiana con semplicità ma senza compromessi, portando l’intelligenza artificiale e le più recenti innovazioni fotografiche alla portata di tutti.