Grande musica su Canale 5: TIM Battiti Live Spring torna mercoledì 6 maggio

Mercoledì 6 maggio, la musica torna protagonista in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento di TIM Battiti Live Spring. L'edizione primaverile dello show, molto attesa dal pubblico, sarà condotta da Michelle Hunziker insieme ad Alvin, e portrà sul palco grandi nomi della scena italiana.



La serata si svolge nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, offrendo un'atmosfera unica e coinvolgente. Alla seconda puntata parteciperanno artisti di punta: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, The Kolors, Raf, Geolier, Fedez, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D'Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit. La lineup, ricca e variegata, promette una serata di pura energia e grandi emozioni per tutti gli appassionati.



TIM rinnova la sua collaborazione come title sponsor dell'evento, consolidando il proprio legame con il mondo della musica live. Grazie a questa partnership, il celebre festival si conferma momento di incontro tra pubblico, artisti e territori italiani, contribuendo a sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo.



L'appuntamento rappresenta non solo un'occasione di intrattenimento, ma anche una vera e propria celebrazione della musica italiana contemporanea, valorizzando sia i big sul palco che le nuove promesse del panorama musicale.