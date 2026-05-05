Gioco e biodiversità: Città del Sole protagonista ai Kid Pass Days e Toys & Baby Week 2026

Città del Sole anima i Kid Pass Days e la prima Toys & Baby Week 2026 con giochi educativi dedicati alla biodiversità, tornei e attività nei punti vendita.

Il 9 e 10 maggio 2026, venti punti vendita Città del Sole diventano teatro di due tra i più importanti eventi nazionali dedicati all'infanzia: la dodicesima edizione dei Kid Pass Days e la prima Toys & Baby Week, quest'ultima promossa da Assogiocattoli. Una sinergia che nasce da un'idea semplice e potente: il gioco come strumento per crescere, avvicinarsi alla biodiversità e divertirsi insieme.

La manifestazione offrirà un'esperienza culturale unica, in cui il giocattolo non è solo fonte di intrattenimento, ma diventa veicolo di educazione e scoperta. Protagonista speciale sarà Bioviva, celebre marchio francese noto per il suo impegno nella sostenibilità e nella divulgazione scientifica. Durante il weekend nei negozi aderenti si terranno i tornei di carte Bioviva Nature Challenge: appassionanti sfide dove i bambini mettono alla prova la loro conoscenza del pianeta, dagli ecosistemi alle meraviglie del corpo umano. Le carte, certificate FSC e prive di plastica, incarnano la filosofia che da sempre guida Città del Sole: i giochi migliori sono quelli che educano, restano nel tempo e lasciano un segno profondo.

Nei punti vendita milanesi, Bioviva Nature Challenge sarà parte fondamentale della Toys & Baby Week che coinvolgerà famiglie e bambini dal 9 al 16 maggio. Oltre ai tornei, i più piccoli potranno prendere parte a un originale gioco sensoriale ispirato alla biodiversità: ogni bambino proverà a indovinare - solo con il tatto - quale animale si cela nei sacchetti di juta contenenti figure Schleich. I

Entrambi gli eventi si svolgono a maggio, mese dedicato simbolicamente alla biodiversità, e rientrano in un più ampio tour Bioviva che attraverserà tutta l'Italia. L'iniziativa si distingue per il suo approccio ludico-educativo: promuovere il rispetto per la natura e ribadire il valore del gioco nel percorso di crescita dei bambini.

La partecipazione ai tornei è gratuita, previa prenotazione nei negozi aderenti. L'elenco dei punti vendita, date e orari, è disponibile presso le sedi Città del Sole. Un'occasione da non perdere per tutte le famiglie che credono nel gioco come strumento di conoscenza, educazione e rispetto del mondo naturale.