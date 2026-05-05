ASUS ROG GR70: il primo mini PC gaming con CPU AMD Ryzen 9 e GPU RTX Serie 50

ASUS Republic of Gamers presenta il nuovo ROG GR70, il primo mini PC gaming del brand a integrare una CPU AMD Ryzen 9 con tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione, abbinata a una GPU notebook NVIDIA GeForce RTX 5070 oppure 5060.

La CPU AMD Ryzen 9 9955HX3D, basata su architettura Zen 5, offre 16 core e 32 thread, garantendo un'esperienza di gioco fluida anche sotto carichi intensi. La tecnologia AMD 3D V-Cache evoluta consente clock più elevati e maggiore velocità, migliorando la qualità e la fluidità delle immagini anche a risoluzioni più basse.

La grafica è affidata alle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50, supportate dall'architettura Blackwell e dalla tecnologia DLSS 4. Quest'ultima, grazie alla Multi Frame Generation, permette di aumentare i frame rate tramite intelligenza artificiale generando fino a tre frame aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato, offrendo prestazioni elevate sia in gaming che nelle applicazioni IA. Il tutto in un case compatto che non sacrifica la potenza.

Il GR70 integra le più recenti tecnologie di connettività wireless, tra cui WiFi 7 e Bluetooth 5.4, con download rapidi e stabilità migliorata, fondamentali per il gaming online e lo streaming. Otto porte USB e il supporto per fino a cinque display 4K assicurano grande flessibilità d'uso e la possibilità di espandere la postazione secondo le necessità.

Uno dei punti di forza è il sistema di raffreddamento ROG QuietFlow, progettato per mantenere temperature contenute e una rumorosità inferiore a 4,5 dB(A) persino durante sessioni di gioco impegnative, grazie a tre ventole e heatpipe ottimizzate. La massima performance è così garantita senza compromessi, anche in lunghi periodi di utilizzo.

Il mini PC ROG GR70 è ottimizzato grazie al software Armoury Crate, che permette di monitorare l'hardware, gestire il sistema di raffreddamento e aggiornare facilmente driver e firmware. Insieme al BIOS ROG, offre profili automatici e manuali per l'overclocking, con la possibilità di personalizzare le prestazioni in base ai titoli preferiti.

Il design del GR70 è orientato alla massima praticità per gli appassionati del fai da te: lo chassis consente l'accesso rapido alle componenti senza l'uso di attrezzi, rendendo semplice eseguire upgrade fino a 96 GB di memoria o aggiornare lo storage M.2. L'estetica combina linee decise e una barra luminosa bianca e argento per esprimere performance e velocità, assicurando che il mini PC diventi il centro della postazione di ogni gamer.

Il nuovo ASUS ROG GR70 sarà disponibile in Italia a partire da inizio maggio a un prezzo di lancio consigliato di 3.599 euro presso i rivenditori Powered by ASUS e i principali partner commerciali.