Arriva Monopoly Edizione F1: il gioco da tavolo per gli appassionati di Formula 1

Monopoly Edizione F1 debutta sul mercato, per portare il mondo della Formula 1 direttamente sul tabellone del celebre gioco da tavolo. Questa nuova versione permette agli appassionati di gare automobilistiche di scegliere il proprio team preferito tra le scuderie di Formula 1, impersonando piloti iconici e gareggiando nelle sfide più emozionanti del motorsport internazionale.

I giocatori potranno muovere la pedina-auto sul tabellone, difendere la posizione dagli attacchi dei rivali e riscuotere una speciale tassa sfida dagli avversari in caso di vantaggio. Il gioco presenta una novità fondamentale: ogni volta che si passa dal VIA!, invece di ricevere i classici 200 dollari, si partecipa al Monopoly GRAND PRIX, avanzando con il casco del proprio pilota lungo il tracciato collocato al centro del tabellone. Si compete sia per il Campionato Piloti sia per il Campionato Costruttori, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e strategica.

Monopoly Edizione F1 è pensato sia per adulti che per bambini a partire dagli 8 anni, e supporta da 2 a 6 giocatori. Il nuovo gioco rappresenta la scelta ideale per le serate in famiglia, per gli amanti dei board game e per tutti coloro che desiderano vivere le emozioni della Formula 1 a casa propria. Il prezzo suggerito è di 44,99 euro.

Il preordine di Monopoly Edizione F1 è già attivo e il gioco sarà disponibile nei negozi a partire da luglio 2026.