Halloween 2024: a Mirabilandia la notte più spaventosa dell’anno

L’atmosfera tenebrosa dell’Halloween più grande d’Italia sta per invadere Mirabilandia, che si prepara ad accogliere migliaia di visitatori con aperture speciali fino a tarda notte. Il parco divertimenti, situato a Ravenna, offre un calendario straordinario per celebrare la festa più paurosa dell’anno: giovedì 31 ottobre il parco chiuderà a mezzanotte, venerdì 1° novembre alle 23:00 e sabato 2 novembre alle 22:00.

Gli amanti del brivido non possono perdersi la nuova Suburbia, un’area horror di oltre 30.000 mq, la più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia. Questa gigantesca zona a tema, dedicata ai visitatori più coraggiosi dai 12 anni in su, ospita due nuove ambientazioni terrificanti: un cimitero oscuro da esplorare e un campo di addestramento per vampiri dominato dalla Regina dei non-morti. A rendere l’esperienza ancora più memorabile, oltre 100 creature spaventose sono pronte a far venire i brividi lungo la schiena.

Tra le novità più attese del 2024 c’è il tunnel horror Mr Blackmoon’s Hypnotic Circus, dove inquietanti personaggi metteranno in scena performance da incubo. Non mancheranno i classici tunnel come Apartment#162, Acid Rain e Llorona, pronte a seminare ansia e terrore tra i visitatori. E per gli appassionati della celebre serie televisiva, l’horror house The Walking Dead offrirà un’esperienza immersiva da paura (con biglietto aggiuntivo).

Non solo horror, ma anche spettacoli da non perdere. Il famoso illusionista Antonio Casanova sarà il protagonista di Fantasmi, uno show esclusivo per Mirabilandia che porterà il pubblico in una vera seduta spiritica. Senza trucchi, solo pura magia e tanti fantasmi. Gli ultimi appuntamenti con Casanova sono previsti per sabato 26 ottobre, giovedì 31 ottobre e venerdì 1 e sabato 2 novembre.

Per i più piccoli, Mirabilandia ha pensato a esperienze altrettanto speciali, ma adatte alla loro età. Quest’anno la grande novità è The Mini Zombie Academy, dove i bambini potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare dei perfetti zombie. Imperdibile anche il tunnel La Camera delle Meraviglie, un’avventura magica dedicata ai più piccoli.

Musical e show per tutta la famiglia Il nuovo musical Dracula, in scena al Pepsi Theatre, è già un successo strepitoso e promette di conquistare il cuore di tutta la famiglia. Per un pubblico più adulto, lo spettacolo Jackie, don’t call me clown sarà un mix di emozioni forti e arte teatrale.

Sul palco di Piazza della Fama andranno in scena show come The Bubble Bewitchment Show, Frankenstein e Demons, mentre nella Far West Valley il divertimento colorato sarà garantito con El Día De Los Muertos. Gli amanti della magia potranno seguire lo spettacolo Apprendista Stregone, e in Piazza Katun lo show Lo Spirito del Fuoco offrirà un’esperienza carica di energia.

Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, come il Let’s Party con i personaggi di Nickelodeon, la Sponge Bob Parade e la Paw Patrol Parade.

Oltre agli eventi a tema Halloween, tutte le attrazioni del parco saranno aperte fino a domenica 3 novembre 2024, ultimo giorno della stagione. Mirabilandia si conferma la destinazione perfetta per chi cerca una combinazione unica di divertimento, adrenalina e paura.