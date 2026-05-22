MotelNoire lanciano "MalaMilano": un nuovo album dedicato alle periferie e all'identità urbana

Dal 29 maggio è disponibile in digitale, CD e vinile "MalaMilano", il nuovo lavoro discografico dei MotelNoire, la band rock milanese che ha scelto di raccontare le periferie e l'identità urbana di Milano attraverso dieci brani intensi.

Nati nelle periferie sud milanesi nel 1999, i MotelNoire hanno sempre vissuto la musica come una via di riscatto e un linguaggio per esprimere la complessità della realtà cittadina. La formazione attuale comprende Domenico "Nik" Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni). Nel tempo la band ha maturato una solida esperienza collaborando con artisti di rilievo e restando sempre legati ai palchi live della scena italiana.

"MalaMilano" è un progetto che non cerca redenzione o colpevoli, ma descrive la città senza filtri. I MotelNoire parlano direttamente a chi si sente fuori posto, a chi va controcorrente e a chi non si arrende nonostante le sfide. L'album abbraccia emozioni come rabbia, nostalgia, gratitudine e disillusione, alternando la voglia di sparire e quella di restare, cambiare senza perdere l'anima.

Il brano che intitola l'album, "MalaMilano", è impreziosito dalla collaborazione di Jake La Furia, icona dell'immaginario urbano milanese. La tracklist comprende: Killer, MalaMilano (feat. Jake La Furia), A un passo dalla Luna, Brutte abitudini, Il mio nome è nessuno, Controcorrente, L'ultima volta, Cadillac Blu, Così importante e Milano (sei una favola).

In parole dei MotelNoire: MalaMilano è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati - spiegano - è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano.

Affermatisi partendo dai club della provincia e dopo collaborazioni con artisti come Federico Zampaglione (Tiromancino), Le Vibrazioni, Lacuna Coil e Tormento, i MotelNoire portano avanti un percorso caratterizzato da autenticità e uno sguardo attento sulle periferie. L'uscita di "MalaMilano" rappresenta un nuovo capitolo nel racconto musicale di una generazione cresciuta in fretta, alle prese con la durezza e l'incanto della città.