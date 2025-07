“HARRY POTTER”: al via le riprese della serie originale HBO

Le tanto attese riprese della nuova serie originale di HBO dedicata a “Harry Potter” sono ufficialmente iniziate presso i rinomati Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito. Gli appassionati devono segnare il 2027 sul loro calendario, poiché sarà l’anno del debutto della serie sia su HBO che su HBO Max, nei paesi dove la piattaforma è disponibile, incluso l’imminente lancio nei mercati di Germania, Italia e Regno Unito.

I nuovi volti del cast sono stati ufficializzati con l’annuncio di Rory Wilmot nella parte di Neville Paciock, Amos Kitson che darà vita a Dudley Dursley, Louise Brealey nei panni di Madama Bumb, e Anton Lesser che interpreterà il celebre fabbricante di bacchette Garrick Olivander.

La squadra dietro le quinte è altrettanto stellare, con nomi di prestigio che stanno apportando il loro talento alla produzione. Adriano Goldman è stato scelto come Direttore della Fotografia, mentre Cate Hall si occuperà del design per capelli e trucco. Paul Herbert avrà il ruolo cruciale di coordinatore degli stunt, supportato da Mark Holt per gli effetti speciali. Mara LePere-Schloop è stata designata come Responsabile della produzione, con Naomi Moore che donerà la sua visione creativa come scenografa. Gli effetti speciali saranno sotto la supervisione esperta di John Nolan, con Alexis Wajsbrot e Dom Sidoli rispettivamente come Responsabile e Produttore degli effetti visivi. La costumista Holly Waddington, il cui coinvolgimento era già stato annunciato, completerà il team creativo.

La sceneggiatura è affidata a Francesca Gardiner, che rivestirà anche il ruolo di produttore esecutivo. La serie vedrà il contributo del regista Mark Mylod che sarà produttore esecutivo e dirigerà vari episodi. Il progetto è realizzato per HBO in collaborazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre il nome iconico di J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, oltre a David Heyman di Heyday Films.

