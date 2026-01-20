Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Published

Il mondo della televisione accoglie una nuova produzione firmata HBO Original: “Rooster”, la comedy creata da Bill Lawrence e Matt Tarses, farà il suo debutto globale l’8 marzo 2026 su HBO e sarà disponibile in Italia dal giorno successivo, 9 marzo 2026, in streaming su HBO Max.

La serie, composta da dieci episodi prodotti da Warner Bros. Television, sarà distribuita con una cadenza settimanale ogni lunedì. Un formato classico che promette di mantenere viva la curiosità del pubblico per l’intera durata della stagione.

L’attore premio Emmy Steve Carell, noto per le sue interpretazioni in “The Office” e numerose pellicole di successo, torna alle sue radici comiche nel ruolo di protagonista. Rooster racconta, infatti, una storia ambientata in un campus universitario e ruota intorno al complesso legame tra uno scrittore e sua figlia, interpretata da Charly Clive.

Accanto ai due attori principali figurano Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai, un cast che unisce diversi volti noti della televisione e del cinema contemporaneo.

A firmare la serie come produttori esecutivi sono Bill Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer per la casa di produzione Doozer, insieme a Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman e lo stesso Steve Carell. Sia Doozer che Tarses operano sotto accordi di overall deal con Warner Bros. Television, a conferma del forte legame creativo tra gli showrunner e lo studio.

La serie promette di fondere lo humour tipico delle produzioni HBO con una riflessione sulla paternità, la carriera e le relazioni familiari. Un equilibrio tra ironia e profondità che rappresenta da sempre il marchio di fabbrica di Lawrence, già ideatore di serie come “Scrubs” e “Ted Lasso”.

HBO Max, la piattaforma globale di streaming di Warner Bros. Discovery, continua così a espandere la propria offerta di contenuti originali di alta qualità. Con un catalogo che spazia dalle serie scripted ai documentari, dal true crime all’animazione per adulti, fino agli eventi sportivi e live dove disponibili, si conferma la casa di alcuni dei brand d’intrattenimento più amati: HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter.

Con Rooster, HBO e Warner Bros. Discovery riaffermano la capacità di proporre storie capaci di unire il pubblico grazie a scrittura, talento e una solida visione creativa. L’appuntamento con la nuova comedy è fissato per il 9 marzo 2026, quando anche gli spettatori italiani potranno scoprire la nuova avventura televisiva di Steve Carell su HBO Max.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Motori

Hyundai porta energia e innovazione alla “Zerowind Romeo e Giulietta Verona Half Marathon 2026”

Motori

ACI, mercato dell’auto usata in calo: a gennaio 2026 flessione del 6,8% per le quattro ruote

Spettacolo

LACRIM: è uscito oggi il nuovo album “CIPRIANI”

Spettacolo

“Tre Ciotole” di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Spettacolo

TIROMANCINO: è uscito oggi il nuovo album della band intitolato “Quando Meno Me Lo Aspetto”

Giochi

Tales of Arise arriva su Nintendo Switch 2 con la Beyond the Dawn Edition

Motori

Kia Drive taglia il traguardo di 250.000 giorni di noleggio in Europa

Spettacolo

DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE”

Moda

Acerbis Ramsey Vented Long: la nuova giacca adventure per l’estate che evolve un grande successo

Giochi

Guerrilla annuncia Horizon Hunters Gathering, la nuova avventura cooperativa nell’universo di Horizon

Spettacolo

Il cinema celebra Jeff Buckley: arriva “It’s Never Over” diretto da Amy Berg

Spettacolo

Giorgia Malerba torna con “5 Minuti”: un viaggio tra scelte, nostalgia e consapevolezza

Spettacolo

HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Alberto Tomba e Jasmine Paolini nuovi ambassador di HBO Max in Italia

Warner Bros. Discovery ha annunciato oggi che Alberto Tomba e Jasmine Paolini saranno i nuovi volti italiani di HBO Max, la piattaforma globale di...

20 Gennaio 2026

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

La tanto attesa terza stagione di “Euphoria”, la serie drammatica HBO Original che ha ridefinito l’immaginario televisivo contemporaneo, sta per arrivare. Creata, scritta e...

19 Gennaio 2026

Spettacolo

HBO Max debutta in Italia: film, serie e sport in un’unica piattaforma

È ufficiale: HBO Max è ora disponibile in Italia, segnando l’arrivo nel nostro Paese del servizio streaming del gruppo Warner Bros. Discovery. La piattaforma,...

13 Gennaio 2026

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Dopo mesi di attesa, HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé una piattaforma di streaming che promette di arricchire il panorama dell’intrattenimento...

3 Dicembre 2025