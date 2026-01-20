HBO MAX: arriva in Italia “ROOSTER” con STEVE CARELL

Il mondo della televisione accoglie una nuova produzione firmata HBO Original: “Rooster”, la comedy creata da Bill Lawrence e Matt Tarses, farà il suo debutto globale l’8 marzo 2026 su HBO e sarà disponibile in Italia dal giorno successivo, 9 marzo 2026, in streaming su HBO Max.

La serie, composta da dieci episodi prodotti da Warner Bros. Television, sarà distribuita con una cadenza settimanale ogni lunedì. Un formato classico che promette di mantenere viva la curiosità del pubblico per l’intera durata della stagione.

L’attore premio Emmy Steve Carell, noto per le sue interpretazioni in “The Office” e numerose pellicole di successo, torna alle sue radici comiche nel ruolo di protagonista. Rooster racconta, infatti, una storia ambientata in un campus universitario e ruota intorno al complesso legame tra uno scrittore e sua figlia, interpretata da Charly Clive.

Accanto ai due attori principali figurano Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley e Lauren Tsai, un cast che unisce diversi volti noti della televisione e del cinema contemporaneo.

A firmare la serie come produttori esecutivi sono Bill Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer per la casa di produzione Doozer, insieme a Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King, David Hyman e lo stesso Steve Carell. Sia Doozer che Tarses operano sotto accordi di overall deal con Warner Bros. Television, a conferma del forte legame creativo tra gli showrunner e lo studio.

La serie promette di fondere lo humour tipico delle produzioni HBO con una riflessione sulla paternità, la carriera e le relazioni familiari. Un equilibrio tra ironia e profondità che rappresenta da sempre il marchio di fabbrica di Lawrence, già ideatore di serie come “Scrubs” e “Ted Lasso”.

HBO Max, la piattaforma globale di streaming di Warner Bros. Discovery, continua così a espandere la propria offerta di contenuti originali di alta qualità. Con un catalogo che spazia dalle serie scripted ai documentari, dal true crime all’animazione per adulti, fino agli eventi sportivi e live dove disponibili, si conferma la casa di alcuni dei brand d’intrattenimento più amati: HBO, Warner Bros., Max Originals, DC e Harry Potter.

Con Rooster, HBO e Warner Bros. Discovery riaffermano la capacità di proporre storie capaci di unire il pubblico grazie a scrittura, talento e una solida visione creativa. L’appuntamento con la nuova comedy è fissato per il 9 marzo 2026, quando anche gli spettatori italiani potranno scoprire la nuova avventura televisiva di Steve Carell su HBO Max.