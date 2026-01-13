HBO Max debutta in Italia: film, serie e sport in un’unica piattaforma

È ufficiale: HBO Max è ora disponibile in Italia, segnando l’arrivo nel nostro Paese del servizio streaming del gruppo Warner Bros. Discovery. La piattaforma, già lanciata con successo in numerosi mercati internazionali, porta con sé un’offerta completa e variegata che unisce intrattenimento, cinema e sport in un’unica destinazione digitale.

Un catalogo ricco e trasversale accoglie gli abbonati italiani fin dal primo giorno. Su HBO Max si potranno trovare le iconiche serie HBO Original e Max Original, i film di Warner Bros. Pictures e Warner Bros. Television, i contenuti dedicati al DC Universe e l’intera offerta sportiva di Eurosport.

Il debutto è accompagnato da titoli di primo piano, a partire dal pluripremiato A Battle after another di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Subito disponibili anche nuovi progetti attesissimi come Superman, Sinners, Weapons e l’intera saga di Harry Potter.

Tra le serie in esclusiva figurano le nuove stagioni di The Pitt, A Knight of the Seven Kingdom, Industry e la molto attesa Heated Rivalry.

Le produzioni italiane HBO Original saranno al centro dell’offerta nazionale. A guidarle è Portobello, la prima produzione originale italiana targata HBO, diretta da Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni. A questa si affianca Melania Rea – Oltre il caso, diretta da Stefano Mordini con Maria Esposito.

In fase di sviluppo ci sono anche nuove serie come 500 battiti, un medical drama ambientato in un reparto trapianti della sanità pubblica italiana; *Peccato*, una mockumentary comedy con Emanuela Fanelli diretta da Valerio Vestoso; e *In Utero*, con Sergio Castellitto, creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Non solo intrattenimento, ma anche grande sport in diretta. Tutti gli eventi dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 saranno trasmessi integralmente su HBO Max, con copertura inclusa in ogni piano di abbonamento. Gli appassionati di tennis potranno inoltre seguire gli Australian Open e il Roland-Garros, i primi due tornei del Grande Slam dell’anno, che vedranno il ritorno in campo di Jannik Sinner nel 2026.

La piattaforma sarà accessibile tramite app su tutti i principali dispositivi e grazie a accordi di distribuzione con TIM e Prime Video, assicurando così un’ampia disponibilità per gli utenti italiani.

Con questo debutto, Warner Bros. Discovery arricchisce in modo significativo il panorama dello streaming in Italia, offrendo al pubblico una combinazione senza precedenti di contenuti premium, produzioni locali e grandi eventi sportivi. HBO Max si propone come la nuova casa dell’intrattenimento per ogni tipo di spettatore.