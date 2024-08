Heineken Global Partner del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024

Heineken rinnova il suo impegno come Global Partner del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024, che si terrà dall’30 agosto al 1° settembre all’Autodromo di Monza. L’azienda sarà presente con Heineken 0.0, continuando a promuovere la cultura del bere responsabile.

La campagna “When You Drive, Never Drink”, “The Best Driver” è stata lanciata per sensibilizzare sul tema del consumo responsabile. La tre volte Campione del Mondo di F1, Max Verstappen, sottolinea che il vero “miglior pilota” è colui che non ha bevuto alcol, se non una Heineken 0.0. Lo spot sarà trasmesso in Italia da oggi, 26 agosto, e fino al 6 ottobre 2024.

Heineken si distingue per il suo impegno costante nella promozione del consumo responsabile, avviato già nel 2004. Ogni anno, almeno il 10% del budget media del brand è destinato alla comunicazione su questo tema. Il celebre slogan “When You Drive, Never Drink” riflette la chiara posizione e i valori aziendali su questo argomento.

La campagna “The Best Driver” vede Max Verstappen come protagonista, enfatizzando in modo ironico e divertente che il miglior guidatore è chi sceglie di non bere, a meno che non sia una Heineken® 0.0. La ricerca alla base della campagna mette in evidenza l’importanza di scegliere un autista designato con esperienza e voglia di restare sobrio per garantire un ritorno sicuro a casa.

Heineken® utilizzerà anche la piattaforma Spotify per diffondere il suo messaggio, mirando a raggiungere gli utenti nei momenti chiave come la guida, i momenti di socialità e le ore notturne.

Questa campagna, creata da LePub e prodotta da PRETTYBIRD, viene trasmessa in Italia su diversi canali social per 6 settimane. Heineken dimostra ancora una volta il suo impegno per una guida responsabile e per la sicurezza sulle strade, invitando tutti a fare la scelta giusta e adottare comportamenti responsabili.