Helbiz Kitchen: nei menù una selezione di prodotti “Beyond Meat”

Helbiz Kitchen, comunica una nuova collaborazione con Beyond Meat, leader nella carne di origine vegetale, per incorporare i loro deliziosi e nutrienti prodotti a base vegetale nei menu di Helbiz Kitchen, la ghost kitchen nel cuore di Milano.

Grazie alla nuova partnership, tutti i menù di Helbiz Kitchen includeranno una selezione di prodotti Beyond Meat, tra cui, ad esempio, l’iconico Beyond Burger. L’inclusione di questi prodotti amplierà la già diversificata offerta alimentare proposta da Helbiz Kitchen

“Questa collaborazione con Beyond Meat riflette la visione e l’impegno a lavorare per un futuro sempre più sostenibile condivisi da entrambe le nostre aziende – ha affermato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen – Grazie a queste nuove opzioni di origine vegetale, e alle consegne effettuate con veicoli elettrici targati Helbiz, aiuteremo a offrire a tutti i nostri clienti la varietà di scelta di cui sono alla ricerca. Che si tratti di cibo, del metodo di consegna o dell’obiettivo più ampio della micromobilità Helbiz, ci impegneremo a fare tutto il possibile per raggiungere la nostra mission aziendale”.