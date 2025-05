Hertz vince ancora gli Italian Mission Awards 2025 come migliore autonoleggio per il business travel

Hertz Italia conquista per il secondo anno consecutivo il premio come miglior società di autonoleggio per i viaggiatori d’affari, rafforzando la propria leadership nel settore del business travel in occasione della 12ª edizione degli Italian Mission Awards 2025, tenutasi il 13 maggio a Milano presso l’hotel nhow.

Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla giuria composta da travel manager ed esperti del settore, premia l’eccellenza dell’offerta Hertz dedicata alle trasferte aziendali, grazie a una combinazione di presenza capillare sul territorio, qualità del servizio e impegno per la sostenibilità ambientale.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: “Essere premiati ancora una volta agli IMA Awards è motivo di grande orgoglio. Questo risultato è frutto della dedizione quotidiana del nostro team e della continua innovazione nei servizi premium e business-oriented, che da sempre contraddistinguono Hertz.”

Nel ritirare il premio, Daniele Di Perna, Sales Director di Hertz Italia, ha evidenziato il valore della motivazione espressa dalla giuria: “Per la presenza capillare in Italia e nel mondo e per l’elevata attenzione verso la sostenibilità ambientale”.

Hertz ha infatti consolidato nel tempo un’offerta su misura per i viaggiatori d’affari, con soluzioni che privilegiano flessibilità, affidabilità e adattabilità a un mercato in continua evoluzione. Il business travel rappresenta per l’azienda un asset strategico, che richiede elevata specializzazione e una costante revisione dei servizi per anticipare i cambiamenti del settore.

Fondata nel 1918, Hertz è oggi uno dei marchi più riconosciuti a livello globale nel settore dell’autonoleggio, operando in oltre 150 Paesi attraverso i brand Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly e Ace Rental Cars, con soluzioni che spaziano dal car sharing al noleggio orario, fino alla vendita di auto usate.