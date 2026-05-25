Scania e BAI presentano ARTEMIS: l'autobotte hi-tech per la sicurezza del Traforo del Monte Bianco

La prima delle quattro nuove autobotti Scania allestite da BAI ha iniziato ad operare nel Traforo del Monte Bianco, uno degli ambienti più estremi e delicati d'Europa. Il veicolo, battezzato ARTEMIS in omaggio alla divinità greca protettrice, rappresenta un concentrato di innovazione e potenza specificamente progettato per affrontare emergenze dove ogni secondo è determinante.



ARTEMIS nasce dalla stretta collaborazione tra gli operatori del Traforo, Scania e BAI, unendo competenze operative e know-how tecnologico per realizzare una soluzione su misura per la sicurezza all'interno della galleria. Dotato di telaio Scania ottimizzato, il veicolo abbina robustezza e leggerezza con un passo estremamente compatto, garantendo manovrabilità eccellente pur trattandosi di un 32 tonnellate a quattro assi. L'accelerazione è affidata al cambio automatico Allison Transmission, mentre la funzionalità Pump & Roll consente di operare con acqua e schiuma anche durante la marcia fino a 40 km/h.



Il cuore del sistema antincendio è costituito da un serbatoio da 12.000 litri d'acqua, due serbatoi schiuma, una pompa centrifuga a doppio stadio con una portata massima di 4.500 litri al minuto e un sistema miscelazione CAFS di ultima generazione. Pensata per condizioni estreme come buio totale, temperature elevate e atmosfera satura di fumi, l'autobotte garantisce prestazioni senza compromessi.



La sicurezza degli operatori rimane una priorità assoluta: la cabina ribassata offre ampia visibilità diretta e si avvale della funzione kneeling per facilitare l'accesso a bordo. Sistemi radar BAI per l'assistenza alla guida, termocamera e visione a 360° aumentano la sicurezza nelle fasi operative. Inoltre, cabina pressurizzata e rilevatore di gas proteggono il personale da sostanze tossiche e infiammabili.



"ARTEMIS è frutto dell'esperienza del personale operativo del Traforo del Monte Bianco unita alle competenze tecniche di BAI e di Scania. Conferma l'impegno del TMB GEIE di mettere a servizio della sicurezza quanto di meglio e performante si possa ottenere da veicoli fondamentali per la gestione di un qualsiasi evento all'interno del Traforo", ha dichiarato il Direttore del Traforo del Monte Bianco.



"La collaborazione tra Scania, BAI e il Traforo del Monte Bianco rappresenta un modello di eccellenza nello sviluppo di soluzioni avanzate per la sicurezza in infrastrutture strategiche, dove innovazione tecnologica, affidabilità e capacità di intervento sono elementi determinanti", ha affermato Simone Martinelli, Sales Manager E-mobility, Urban & Construction Scania Italia.



"Questo progetto si inserisce in una collaborazione già consolidata nel tempo tra BAI e il Traforo del Monte Bianco, ulteriormente valorizzata dal lavoro con un partner storico come Scania. Una sinergia che ha reso possibile lo sviluppo di una soluzione altamente specializzata, con particolare attenzione alla manovrabilità e alla sicurezza operativa", le parole di David Guinchard, Direttore Commerciale di BAI.



Con ARTEMIS, Scania e BAI fissano nuovi standard di sicurezza e rapidità di intervento per scenari d'emergenza ad altissimo rischio come le infrastrutture sotterranee, ponendo ancora una volta il Traforo del Monte Bianco all'avanguardia nella protezione delle persone e delle merci.