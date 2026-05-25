Opel Grandland Hybrid: viaggio tra le eccellenze della ceramica di Deruta

Opel Grandland Hybrid protagonista di un viaggio immersivo tra le botteghe di ceramica artistica di Deruta, tra tradizione, innovazione e mobilita sostenibile.

Il design incontra il mito lungo le strade di Deruta: un itinerario tra vicoli antichi e botteghe artigiane, dove la maestria dei ceramisti si intreccia con l'innovazione del nuovo SUV Opel Grandland Hybrid. Silenzio assoluto, solo il rumore sommesso delle dita che plasmano argilla e l'agilità elettrica del motore accompagna il visitatore nel cuore dell'Umbria, tra atmosfere sospese nel tempo e comfort di ultima generazione.

Mettersi alla guida della Opel Grandland Hybrid significa scegliere un approccio moderno al viaggio: il motore ibrido alterna la spinta termica a quella elettrica in modo impercettibile, regalando lunghi tratti a zero emissioni. L'abitacolo, progettato per il benessere grazie ai sedili ergonomici e alla strumentazione digitale, trasforma il tragitto in un vero salotto viaggiante, permettendo di arrivare a destinazione rilassati e pronti a immergersi nell'arte.

L'arrivo nel borgo di Deruta mette subito alla prova le doti del SUV: tra strade strette e pendenze medievali, la Grandland dimostra un'agilità sorprendente, muovendosi tra i vicoli come una citycar. La fontana di Deruta, realizzata nel 1848, accoglie i viaggiatori con la sua struttura in pietra e travertino, situata nel cuore del centro storico. Da qui parte il viaggio alla scoperta delle antiche botteghe di ceramica che hanno reso celebre la città.

Entrando in silenzio tra le mura storiche grazie alla modalità elettrica, il SUV si integra perfettamente nell'atmosfera ovattata del borgo. Ogni manovra diventa naturale, ogni sguardo è catturato dal contrasto tra la modernità del mezzo e la storicità degli edifici. Passeggiando tra insegne e panchine decorate, si percepisce che a Deruta ogni dettaglio parla il linguaggio della ceramica.

Il Museo Regionale della Ceramica, situato nell'ex Convento di San Francesco, rappresenta una tappa imprescindibile: con oltre 6.000 opere e una cronologia che dal Medioevo giunge al design contemporaneo, sorprende non solo per la quantità, ma per la raffinatissima tecnica del Lustro, che dona alle ceramiche riflessi dorati e iridescenti custoditi da secoli.

All'esterno, le botteghe si animano del lavoro dei maestri ceramisti, che al tornio modellano l'argilla in pezzi unici. La decorazione a mano raggiunge il suo apice nei motivi classici come il Raffaellesco e il Pavone, simboli di una tradizione che si rinnova di generazione in generazione.

Il ritorno all'automobile parcheggiata tra le murature antiche regala un affascinante confronto tra tradizione e tecnologia: il comfort e il silenzio della Grandland Hybrid si fondono con l'eco delle secolari tecniche artigianali.