Musicante Awards - Premio Pino Daniele: iscrizioni prorogate fino al 13 giugno

Ancora qualche giorno per partecipare alla seconda edizione del Musicante Awards - Premio Pino Daniele: il termine per iscriversi al live contest dedicato ai giovani talenti della musica pop è stato prolungato fino al 13 giugno. Questa iniziativa, patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e sostenuta da SIAE, si conferma tra le più attente alla formazione musicale e alla valorizzazione della creatività.

Il contest, rivolto a cantautori e gruppi in possesso di conoscenze musicali professionali ed un repertorio di brani originali, nasce ispirandosi al lascito artistico e umano di Pino Daniele. Attraverso il Musicante Awards, la Fondazione Pino Daniele ETS intende promuovere una visione musicale fondata su ricerca artistica, identità culturale e qualità della performance dal vivo.

Per candidarsi basta compilare il modulo online presentando un brano originale inedito e una rielaborazione personale di un'opera di Pino Daniele, con particolare attenzione alla valorizzazione tecnica o strumentale del gruppo. Le categorie di partecipazione sono tre: AFAM (studenti o diplomati dei Conservatori), Academy Connection (cantautori e band da percorsi indipendenti) e Industry (provenienti da etichette o editori musicali).

La selezione si articola in quattro fasi: iscrizioni e scouting, live audition, bootcamp di perfezionamento e show finale. I migliori accedono ai laboratori didattici seguiti da docenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e da professionisti del settore. Solo chi supera anche questa fase viene proclamato Musicante ed accede alle esibizioni dal vivo che porteranno alle nomination per i premi principali.

Le categorie premiate spaziano dalla Miglior Composizione Originale alla Ricerca Sonora e Sound Design, fino al Premio Le Radici e le Ali come richiamo alla tradizione partenopea. Il riconoscimento principale - il Premio Pino Daniele - prevede anche un contributo economico a sostegno dell'attività artistica del vincitore. Inoltre, grazie ai partner dell'industria discografica, tutti i partecipanti selezionati potranno accedere a opportunità contrattuali.

Il contest sottolinea la rilevanza dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiana, e vede la collaborazione attiva con istituzioni d'eccellenza come il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, protagonista di un percorso formativo sempre più innovativo. Il coinvolgimento di NUOVO IMAIE tra i partner rafforza ulteriormente le opportunità offerte agli artisti emergenti.

La prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 25 artisti e 100 musicisti, culminando nello show evento "Pino È - Il viaggio del musicante" in Piazza del Plebiscito a Napoli, trasmesso da Rai 1, che sarà nuovamente in onda il 6 giugno in seconda serata. Su quel palco è stata incoronata Rossana De Pace come vincitrice della passata edizione.

Il Musicante Awards si conferma quindi come uno degli appuntamenti centrali per i giovani autori italiani, offrendo formazione, visibilità e la concreta possibilità di esprimere la propria identità musicale nel segno di Pino Daniele.