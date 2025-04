Hisense ritorna nel segmento OLED con la nuova Serie A85N

Hisense, leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, annuncia il suo ritorno nel segmento OLED con il lancio della nuova Serie A85N. Questa mossa strategica risponde alla crescente domanda di TV OLED in Italia, un mercato che ha visto un aumento del 3,3% negli ultimi tre anni, evidenziando l’interesse dei consumatori per una qualità d’immagine superiore.

La Serie A85N si distingue per un design raffinato, caratterizzato da cornici sottili e un supporto centrale in metallo con base ottagonale che permette una rotazione di 25° a destra e sinistra. Questa funzionalità rende il televisore ideale per ambienti open space, offrendo una massima flessibilità di visione in contesti come case con sala da pranzo e cucina integrate. L’attenzione ai dettagli estetici si fonde con la praticità, creando un prodotto che unisce bellezza e funzionalità.

Dal punto di vista tecnico, la Serie A85N è progettata per offrire immagini straordinarie e fluide, grazie a un pannello OLED a 120Hz e al supporto per VRR (Variable Refresh Rate). La tecnologia HDMI 2.1 con eARC garantisce una trasmissione del segnale di altissima qualità, mentre il supporto Nvidia G-Sync riduce il lag e il tearing, per un’esperienza visiva più realistica. La connettività avanzata include Wi-Fi 6 e Bluetooth, assicurando velocità di connessione elevate e stabilità nel trasferimento dei dati.

L’esperienza utente è resa intuitiva e rapida dal sistema operativo VIDAA U8, che integra il supporto per Alexa e VIDAA Voice per un controllo vocale semplice. La compatibilità con AirPlay 2 amplia ulteriormente le opzioni di connessione e condivisione, posizionando la Serie A85N come fulcro dell’intrattenimento domestico.

Per un’esperienza cinematografica completa, il comparto audio della Serie A85N offre un suono avvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos. La potenza audio di 60W assicura una resa sonora ricca e profonda, perfetta per l’home entertainment. Il supporto WiSA Ready permette una connessione fluida con impianti audio wireless, per un’esperienza senza compromessi.

La Serie A85N si rivolge a chi cerca il massimo della qualità visiva. Che si tratti di immergersi in film ad alta definizione, apprezzare serie TV di qualità o vivere eventi sportivi con un realismo sorprendente, questa TV offre immagini vivide e un suono potente. La connettività avanzata facilita l’accesso a contenuti in streaming, la condivisione di foto e video e la personalizzazione dell’esperienza d’uso tramite comandi vocali.

La Serie A85N sarà disponibile nei modelli da 55” e 65” nei principali punti vendita e online a partire da aprile 2025.