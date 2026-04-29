Honda Adventure Roads 2025: il docu-film da Roma a Istanbul ora in streaming globale

Il docu-film su Honda Adventure Roads 2025, da Roma a Istanbul, celebra avventura e spirito di condivisione. Ora è disponibile su Apple TV e Amazon Prime.

Il docu-film dedicato all'edizione 2025 di Honda Adventure Roads è ora disponibile in streaming globale su Apple TV e Amazon Prime, aprendo una nuova frontiera per lo storytelling di Honda Moto sulle piattaforme internazionali.



L'avventura raccontata dal documentario segue il viaggio di 2.500 chilometri da Roma a Istanbul, con i partecipanti in sella alle CRF1100L Africa Twin. Il film non si limita a mostrare le sfide e gli scenari attraversati dai motociclisti, ma pone l'accento sullo spirito di condivisione e sui legami costruiti tra i protagonisti lungo il percorso.



Attraverso immagini spettacolari di paesaggi iconici e momenti autentici vissuti dai centauri, il racconto prende vita con un taglio cinematografico, mettendo al centro il rapporto profondo tra pilota e moto.



Il docu-film rappresenta una celebrazione della filosofia Honda, che vede l'avventura come esperienza di crescita personale, capace di trasformare ogni viaggio in una scoperta tanto della strada quanto di sé.



L'uscita del film precede l'annuncio della prossima edizione dell'Honda Adventure Roads, in programma per il 2026, che vedrà protagoniste le nuove XL750 Transalp E‑Clutch.



L'iniziativa segna un passo importante nella narrazione internazionale di Honda Moto, permettendo agli appassionati di vivere l'emozione delle grandi avventure su due ruote direttamente dal proprio schermo.