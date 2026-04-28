Nicola Romeo: 150 anni fa nasceva l'ingegnere che trasformò Alfa Romeo

A 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, ingegnere e imprenditore visionario, il suo ruolo fu decisivo per la crescita sportiva e tecnologica di Alfa Romeo.

A 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, si celebra la figura dell'ingegnere napoletano che ha dato un'anima e una nuova mission ad Alfa Romeo, rendendola una delle case automobilistiche più iconiche del mondo.

Nato a Sant'Antimo nel 1876 in una famiglia numerosa e modesta, Nicola Romeo si distingue per il suo spirito intraprendente e la brillante formazione, conseguendo le lauree in ingegneria civile ed elettrotecnica tra Napoli e Liegi. Dopo esperienze lavorative in Francia, Germania, e collaborazioni con aziende inglesi e americane nel settore ferroviario, fonda a Milano la "Ing. Nicola Romeo & C." specializzata nell'importazione di macchinari dagli Stati Uniti per grandi opere civili.

L'incontro con A.L.F.A. segna la svolta per Romeo e per il futuro del Biscione. Nel 1915, nel pieno della Grande Guerra, rileva la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili e trasforma l'azienda milanese con una visione concreta: la progettazione e produzione di vetture sportive "da turismo" ad alte prestazioni, protagoniste non soltanto sulle strade ma anche nel mondo delle corse internazionali.

Sotto la guida di Romeo, Alfa Romeo conquista le competizioni più prestigiose, alimentando una tradizione sportiva che entrerà nella leggenda. Il primo trionfo arriva nel 1923 con la vittoria alla Targa Florio e due anni dopo l'azienda conquista il primo Campionato del Mondo Automobilistico (1925) con la mitica "P2" progettata da Vittorio Jano. Grazie all'intuito del fondatore, l'Alfa Romeo attira talenti come Jano ed Enzo Ferrari, figure centrali per l'evoluzione tecnica e sportiva del Marchio.

Romeo non si limita all'aspetto sportivo: dopo la riconversione industriale del dopoguerra, diversifica la produzione spaziando dal settore agricolo a quello ferroviario, mantenendo viva la passione per l'automobile. La sua gestione prepara Alfa Romeo a un futuro fatto di successi e innovazione, tanto che il suo lascito risuona ancora oggi nei modelli storici custoditi presso il Museo Alfa Romeo di Arese e nelle manifestazioni d'epoca in tutto il mondo.

A partire dal 1921, con il controllo statale tramite le banche, Romeo resta alla guida come amministratore delegato fino al 1928. Dopo aver lasciato l'incarico, viene nominato Senatore del Regno nel 1929, riconoscimento del suo straordinario contributo all'industria italiana. Nicola Romeo si spegne a Magreglio il 15 agosto 1938, lasciando un'eredità intrisa di determinazione e visione.

Le auto nate sotto la sua direzione ancora brillano e affascinano gli appassionati, testimoni di un'epoca irripetibile della storia automobilistica italiana.