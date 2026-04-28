Monza ottiene le 3 stelle FIA Road Safety Index: primo circuito italiano a conquistarlo

L'Autodromo Nazionale Monza ha raggiunto un risultato storico, ottenendo il massimo riconoscimento di 3 stelle nel FIA Road Safety Index per l'eccellenza nella gestione della sicurezza stradale. Questo prestigioso rating, condiviso solo con il Piero Taruffi di Vallelunga, conferma l'impegno concreto del circuito lombardo nell'adottare standard avanzati per la sicurezza, la sostenibilità e l'innovazione responsabile all'interno delle proprie attività di mobilità.

Sviluppato dalla Fédération Internationale de l'Automobile con il supporto della FIA Foundation, il FIA Road Safety Index applica una metodologia data-driven in grado di valutare e migliorare la sicurezza stradale delle organizzazioni. L'analisi include trasparenza ESG e azioni mirate per ridurre i rischi legati agli spostamenti.

Il presidente FIA, S.E. Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: La sicurezza stradale è una sfida globale che richiede un'azione su larga scala. Attraverso il FIA Road Safety Index, stiamo dando alle organizzazioni gli strumenti per farlo, proteggendo i propri dipendenti così come tutti gli utenti della strada. Sono orgoglioso del traguardo raggiunto dall'Autodromo Nazionale Monza, perché dimostra come la nostra comunità sportiva possa dare l'esempio e promuovere un cambiamento significativo.

Willem Groenewald, Segretario Generale Mobilità, Sostenibilità e Turismo della FIA, ha aggiunto: Integrando processi basati su dati e responsabilità, il FIA Road Safety Index consente alle organizzazioni di ridurre i rischi e di salvare vite umane. L'Autodromo Nazionale Monza ha dimostrato come questi principi possano essere applicati con successo nella pratica.

Geronimo La Russa, Presidente dell'Automobile Club d'Italia, ha sottolineato: Si tratta di un traguardo importante che conferma il ruolo dell'Autodromo Nazionale Monza quale simbolo unico del motorsport mondiale: il Tempio della Velocità - il circuito più antico ancora in attività in Formula 1, il più veloce del Campionato del Mondo e uno dei più amati dai piloti - si afferma oggi anche come modello di sicurezza, sostenibilità e innovazione responsabile.

Il rating di 3 stelle riflette un approccio organizzativo chiaro e strutturato, volto a porre la sicurezza quale fulcro di tutte le attività. Monza rafforza così il proprio status di punto di riferimento non solo per lo spettacolo sportivo globale, ma anche come modello per la sicurezza sul lavoro e sulla strada, attraverso misure specifiche rivolte a personale e partner.

L'Autodromo Nazionale Monza, celebre come Tempio della Velocità e storico palcoscenico del Gran Premio d'Italia, si conferma icona internazionale del motorsport. La nuova certificazione valorizza programmi di sensibilizzazione, adozione di procedure dedicate e strumenti di monitoraggio finalizzati a rendere ogni aspetto operativo e organizzativo sempre più sicuro e all'avanguardia.