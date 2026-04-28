Renault celebra i 70 anni di Dauphine con la storica Gordini al Tour Auto 2026

Renault festeggia i 70 anni della leggendaria Dauphine, annunciando la sua partecipazione al Tour Auto 2026 con la mitica versione Gordini del 1968. Si tratta di un ritorno sulle strade per uno dei modelli più amati del marchio francese, che prenderà parte alla competizione dal 4 al 9 maggio nella categoria dedicata alla regolarità delle auto storiche.



La presenza della Dauphine Gordini rappresenta un tributo al patrimonio automobilistico di Renault, che continua a voler mantenere viva la propria eredità accanto agli appassionati, sia su strada sia in pista. L'esemplare scelto per la manifestazione porterà i colori di The Originals Renault Garage, la rete ufficiale del marchio dedicata alle auto da collezione, ormai in forte espansione su tutto il territorio.



Al volante della straordinaria vettura siederà il noto giornalista François Allain, accompagnato dal figlio Oscar Allain. Una scelta che riflette lo spirito del Tour Auto, focalizzato sulla trasmissione della passione automobilistica tra generazioni e sull'esperienza autentica degli equipaggi familiari.



La partecipazione di Renault al Tour Auto 2026 non è solo una celebrazione, ma anche una dichiarazione di intenti: conservare e valorizzare la storia delle automobili, offrendo ai collezionisti e agli appassionati l'opportunità di vedere sulla strada uno degli iconici modelli della casa francese.



L'iniziativa rafforza il legame di Renault con la propria storia e la volontà di rimanere protagonista nel panorama delle competizioni dedicate alle grandi auto del passato, confermando l'importanza del recupero, della valorizzazione e della trasmissione del patrimonio motoristico europeo.