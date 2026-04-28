Chery rivoluziona la mobilità familiare con la nuova strategia globale For Family
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Chery rivoluziona la mobilità familiare con la nuova strategia globale For Family

Chery presenta ad Auto China 2026 la nuova vision For Family e il SUV TIGGO 9, puntando su sicurezza, spazio e tecnologia per 10 milioni di famiglie.

di Sergio Pastore
· · 252 letture

Chery annuncia una svolta nel panorama automobilistico mondiale presentando la nuova brand proposition For Family ad Auto China 2026. L'azienda punta a diventare un vero "global citizen" e si prefigge l'obiettivo ambizioso di servire 10 milioni di famiglie a livello globale entro il 2030. Da oltre 23 anni protagonista dell'espansione internazionale, Chery consolida la propria strategia su tre pilastri fondamentali: sicurezza accessibile, uguaglianza dello spazio e democratizzazione tecnologica.

Durante l'evento, il CEO Jeff Zhang ha sottolineato il cuore di questa visione dichiarando: "Ogni nostra innovazione nasce da un'unica motivazione originaria: la famiglia. Crediamo che un'auto non sia mai solo un mezzo di trasporto, ma parte integrante della casa". Questa affermazione ha risuonato fortemente tra partecipanti e media, riflettendo l'impegno del marchio a progettare automobili incentrate sulle esigenze reali delle persone.

La strategia For Family percorre ogni aspetto della produzione Chery, con particolare attenzione ai bisogni di sicurezza attiva e passiva, spazi generosi e modulari, e tecnologie di facile utilizzo pensate per tutti. L'obiettivo è garantire a ogni famiglia esperienze di mobilità affidabili e di alta qualità: i veicoli sono pensati come una seconda casa su ruote, con ambienti confortevoli, configurazioni realmente a 7 posti su tre file e sistemi multifunzionali per adattarsi a ogni stile di vita.

Sul fronte tecnologico, Chery integra il sistema ibrido di sesta generazione CSH, offre cockpit intelligente, controllo remoto e parcheggio automatico, mentre investe nello sviluppo di batterie allo stato solido e intelligenza artificiale evoluta. L'azienda si distingue anche per la costruzione di una rete globale con 8 centri R&D, 36 siti produttivi, oltre 2.000 concessionari e più di 1.800 centri di assistenza.

Uno dei momenti salienti del salone di Pechino è stato il test pubblico sul SUV TIGGO 9, che debutterà in Italia entro la fine del 2026. Il veicolo è stato sottoposto a un crash test composito simulando impatti reali ad alta intensità: l'abitacolo ha mantenuto l'integrità strutturale, gli airbag e le cinture si sono attivati correttamente, le porte si sono aperte automaticamente e tutti i sistemi di sicurezza hanno risposto in modo efficace. Il TIGGO 9 vanta una scocca composta per l'85% da acciai ad alta resistenza, e dispone di 10 airbag, cinture con limitatore di carico e funzioni automatiche post-collisione, offrendo così una protezione completa, prima, durante e dopo l'incidente.

Alla fiera, Chery ha anche presentato il nuovo TIGGO V, modello che unisce le caratteristiche di SUV, MPV e pick-up, aprendo nuovi orizzonti per la mobilità familiare versatile. Nel panorama globale, il gruppo si conferma protagonista con i brand OMODA & JAECOO, LEPAS e iCAUR: il marchio OMODA & JAECOO ha appena raggiunto un milione di unità vendute in soli tre anni e ambisce a raddoppiare queste cifre entro il 2027.

Chery sottolinea la propria attenzione al mercato italiano, con progetti di radicamento locale e sviluppo di prodotti pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie italiane. L'azienda continua a investire su un ecosistema integrato di tecnologia, prodotto e servizi, affidandosi anche al programma Chery FAMILY CARE per offrire standard di assistenza elevati e uniformi a livello mondiale.

Fondata nel 1997, Chery è tra i leader cinesi dell'automobile, con oltre 5 milioni di unità vendute e una presenza in più di 130 Paesi. Nella classifica Fortune Global 500 del 2025 si è posizionata al 233° posto, confermando la forte crescita e l'impatto su scala internazionale. La nuova strategia For Family rappresenta un passo importante verso un futuro della mobilità sempre più sicuro, intelligente e a misura di famiglia.

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