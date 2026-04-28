Chery rivoluziona la mobilità familiare con la nuova strategia globale For Family

Chery annuncia una svolta nel panorama automobilistico mondiale presentando la nuova brand proposition For Family ad Auto China 2026. L'azienda punta a diventare un vero "global citizen" e si prefigge l'obiettivo ambizioso di servire 10 milioni di famiglie a livello globale entro il 2030. Da oltre 23 anni protagonista dell'espansione internazionale, Chery consolida la propria strategia su tre pilastri fondamentali: sicurezza accessibile, uguaglianza dello spazio e democratizzazione tecnologica.



Durante l'evento, il CEO Jeff Zhang ha sottolineato il cuore di questa visione dichiarando: "Ogni nostra innovazione nasce da un'unica motivazione originaria: la famiglia. Crediamo che un'auto non sia mai solo un mezzo di trasporto, ma parte integrante della casa". Questa affermazione ha risuonato fortemente tra partecipanti e media, riflettendo l'impegno del marchio a progettare automobili incentrate sulle esigenze reali delle persone.



La strategia For Family percorre ogni aspetto della produzione Chery, con particolare attenzione ai bisogni di sicurezza attiva e passiva, spazi generosi e modulari, e tecnologie di facile utilizzo pensate per tutti. L'obiettivo è garantire a ogni famiglia esperienze di mobilità affidabili e di alta qualità: i veicoli sono pensati come una seconda casa su ruote, con ambienti confortevoli, configurazioni realmente a 7 posti su tre file e sistemi multifunzionali per adattarsi a ogni stile di vita.



Sul fronte tecnologico, Chery integra il sistema ibrido di sesta generazione CSH, offre cockpit intelligente, controllo remoto e parcheggio automatico, mentre investe nello sviluppo di batterie allo stato solido e intelligenza artificiale evoluta. L'azienda si distingue anche per la costruzione di una rete globale con 8 centri R&D, 36 siti produttivi, oltre 2.000 concessionari e più di 1.800 centri di assistenza.



Uno dei momenti salienti del salone di Pechino è stato il test pubblico sul SUV TIGGO 9, che debutterà in Italia entro la fine del 2026. Il veicolo è stato sottoposto a un crash test composito simulando impatti reali ad alta intensità: l'abitacolo ha mantenuto l'integrità strutturale, gli airbag e le cinture si sono attivati correttamente, le porte si sono aperte automaticamente e tutti i sistemi di sicurezza hanno risposto in modo efficace. Il TIGGO 9 vanta una scocca composta per l'85% da acciai ad alta resistenza, e dispone di 10 airbag, cinture con limitatore di carico e funzioni automatiche post-collisione, offrendo così una protezione completa, prima, durante e dopo l'incidente.



Alla fiera, Chery ha anche presentato il nuovo TIGGO V, modello che unisce le caratteristiche di SUV, MPV e pick-up, aprendo nuovi orizzonti per la mobilità familiare versatile. Nel panorama globale, il gruppo si conferma protagonista con i brand OMODA & JAECOO, LEPAS e iCAUR: il marchio OMODA & JAECOO ha appena raggiunto un milione di unità vendute in soli tre anni e ambisce a raddoppiare queste cifre entro il 2027.



Chery sottolinea la propria attenzione al mercato italiano, con progetti di radicamento locale e sviluppo di prodotti pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie italiane. L'azienda continua a investire su un ecosistema integrato di tecnologia, prodotto e servizi, affidandosi anche al programma Chery FAMILY CARE per offrire standard di assistenza elevati e uniformi a livello mondiale.



Fondata nel 1997, Chery è tra i leader cinesi dell'automobile, con oltre 5 milioni di unità vendute e una presenza in più di 130 Paesi. Nella classifica Fortune Global 500 del 2025 si è posizionata al 233° posto, confermando la forte crescita e l'impatto su scala internazionale. La nuova strategia For Family rappresenta un passo importante verso un futuro della mobilità sempre più sicuro, intelligente e a misura di famiglia.