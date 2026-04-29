Genesis European Golf Cup sbarca a Roma: seconda tappa e nuovo lancio della gamma elettrica

La Genesis European Golf Cup fa il suo ritorno in Italia con la tappa romana del 29 aprile presso il prestigioso Golf Club dell'Olgiata, dopo aver debuttato a Padova al Golf Club della Montecchia. L'evento rappresenta non solo una celebrazione dello sport, ma anche un momento chiave per il marchio, che accompagna l'avvio della commercializzazione della sua gamma in Italia e prelude all'apertura di un nuovo showroom nella capitale entro l'estate.

Il circuito europeo amatoriale unisce sport, ospitalità ed esperienza di brand in alcune delle location più iconiche d'Europa, offrendo ai partecipanti l'opportunità di rappresentare l'Italia alla finale europea che si terrà al Renaissance Club in occasione del Genesis Scottish Open. Il percorso italiano del torneo culminerà il 20 maggio al Golf Club Carimate di Como, toccando tre tappe che simboleggiano i momenti cardine della crescita del brand nel nostro Paese.

Durante la tappa romana, circa 80 golfisti e ospiti avranno modo di vivere un'esperienza esclusiva all'insegna dello stile, delle relazioni e della cura nei dettagli, elementi che riflettono la filosofia di design Athletic Elegance di Genesis. L'evento sarà anche l'occasione per i partecipanti di interagire direttamente con la gamma Genesis, grazie a sessioni di test drive dedicate.

Sul mercato italiano, Genesis debutta ufficialmente con una gamma elettrica composta da GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. La GV60, C-SUV premium compatto, si distingue per design sportivo, tecnologie avanzate e una autonomia fino a 561 km WLTP, a partire da 56.400 euro. La Electrified GV70, D-SUV elettrico, è pensata per offrire comfort, raffinatezza e versatilità da 69.900 euro. La Electrified G80, berlina premium 100% elettrica del segmento E, punta su comfort, qualità percepita e tecnologie avanzate, con prezzo da 81.800 euro. Tutti i modelli sono accomunati da materiali di alta qualità e da un'esperienza cliente che comprende cinque anni di garanzia, manutenzione, assistenza, connettività e aggiornamenti software attraverso il Genesis 5‑Year Care Plan.

Il marchio, nato a Seul nel 2015 e sbarcato in Italia nel gennaio di quest'anno, punta su una rete di distributori selezionati e su uno stile di ospitalità coreana distintiva. Dalla recente apertura del primo showroom a Padova presso Ferri Auto, Genesis si prepara ora a inaugurare la sua presenza anche a Roma, rafforzando un modello di sviluppo volto a offrire esperienze personalizzate ai clienti italiani.

Attraverso iniziative come Genesis European Golf Cup, vogliamo costruire relazioni autentiche e offrire esperienze coerenti con la nostra idea di ospitalità e attenzione al cliente, in un contesto che riflette perfettamente i valori di Genesis. Le tre tappe italiane del circuito accompagnano simbolicamente alcuni momenti chiave della nostra crescita in Italia e del nostro radicamento nel territorio. Mentre l'appuntamento di Padova ha coinciso con l'apertura del primo showroom del Brand, quello di Roma arriva pochi giorni dopo l'avvio della commercializzazione della nostra gamma e preannuncia l'apertura dello showroom di Roma.

Nel panorama internazionale, Genesis è già protagonista con le partnership nei principali appuntamenti professionistici come il Genesis Scottish Open e il Genesis Invitational. In Europa, la penetrazione del brand si sta intensificando dopo il lancio in Germania, Regno Unito e Svizzera, per arrivare oggi anche in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Quest'anno vedrà anche l'arrivo del primo modello premium ad alte prestazioni, GV60 Magma, e l'ingresso nelle competizioni sportive come il FIA World Endurance Championship 2026 con il Genesis Magma Racing.

La tappa romana della Genesis European Golf Cup non è dunque solo sport e passione, ma anche simbolo dell'ambiziosa espansione del marchio sul mercato italiano e del suo impegno verso un'esperienza cliente sempre più esclusiva e sostenibile.