Stellantis rinnova i servizi connessi: nuovi pacchetti per sicurezza e mobilità smart

Stellantis aggiorna l'offerta di servizi connessi con Connect ONE e Connect PLUS: nuove funzioni per auto elettriche, sicurezza aumentata e comodità digitali.

Stellantis introduce una nuova struttura semplificata e potenziata dei servizi connessi per i suoi veicoli, puntando a rispondere ancora meglio alle esigenze dei clienti. La nuova offerta si articola su due pacchetti distinti: Connect ONE, incluso nel prezzo del veicolo per dieci anni, e Connect PLUS, attivabile in abbonamento dopo un periodo di prova iniziale.

Sia Connect ONE che Connect PLUS vengono ora arricchiti di nuove funzionalità, senza variazioni nei costi per l'utente. Nel dettaglio, Connect ONE estende i vantaggi soprattutto per i veicoli elettrificati: include ora e-Remote Control per tutti i brand Stellantis e e-ROUTES by Free2move Charge per Opel e Peugeot. Questi strumenti permettono al conducente di gestire da smartphone la ricarica e il pre-condizionamento del veicolo, migliorando il comfort e ottimizzando l'uso dell'energia, a favore di una più efficiente autonomia della batteria.

Il pacchetto Connect PLUS permette un salto di qualità su sicurezza ed entertainment. Tra i nuovi servizi disponibili senza costi aggiuntivi figurano l'integrazione dei comandi vocali Amazon Alexa (Vehicle to Home), con cui è possibile gestire dispositivi smart home direttamente dall'abitacolo, e la Stolen Vehicle Tracking Assistance, pensata per la prevenzione e l'assistenza in caso di furto, abilitando una rapida localizzazione e supporto alle forze dell'ordine per il ritrovamento del mezzo.

I servizi digitali firmati Stellantis sono in costante aggiornamento per tenere il passo con le richieste degli automobilisti e l'evoluzione tecnologica dei veicoli. Se Stolen Vehicle Tracking Assistance risponde alle crescenti preoccupazioni legate all'aumento dei furti d'auto, e-ROUTES supporta la diffusione dei veicoli elettrici semplificando la pianificazione dei viaggi in funzione della ricarica.

e-ROUTES by Free2move Charge si distingue come copilota intelligente accessibile direttamente dal veicolo anche senza navigatore integrato, grazie al mirroring. Il servizio propone un percorso ottimizzato, tenendo conto di fattori come autonomia residua, disponibilità delle stazioni di ricarica, condizioni del traffico, distanza e stile di guida. Gli aggiornamenti permettono una pianificazione realistica delle soste e una stima più accurata dell'autonomia carrozzando il servizio sulle preferenze del conducente e i dati in tempo reale.

L'interfaccia è stata migliorata, offrendo una visualizzazione ampia dei percorsi e informazioni aggiornate su traffico, code e incidenti, semplificando la vita agli utenti di veicoli elettrici.

Un ulteriore elemento di personalizzazione riguarda la libertà dei brand Stellantis di modulare contenuti, durata e prezzi della propria offerta, seguendo già l'esempio di Peugeot e Opel che hanno integrato e-ROUTES nel Connect ONE.



