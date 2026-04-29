Opel celebra 125 anni di motorsport all'ADAC Hockenheim Historic 2026

Opel si prepara a celebrare il suo 125° anniversario nel mondo del motorsport partecipando per la prima volta all'ADAC Hockenheim Historic - The Jim Clark Revival, in programma dall'8 al 10 maggio sul celebre circuito tedesco. L'evento, punto di riferimento per gli appassionati di auto da corsa storiche, sarà l'occasione ideale per ripercorrere la lunga e gloriosa storia sportiva della casa di Rüsselsheim.

Nello spazio speciale allestito nell'area evento sul tetto dei box, Opel esporrà autentiche rarità che hanno segnato l'evoluzione delle competizioni automobilistiche. Si potranno ammirare la vettura da corsa 12 hp del 1903, il celebre Green Monster del 1914 da 260 CV capace di raggiungere i 230 km/h, la Opel RAK2 a razzo del 1928, oltre a icone turismo come la Kadett GSi 16V DTM, la Calibra V6 4x4 ITC del 1996 e la Black Widow, la speciale Rekord C segretamente sviluppata negli anni Sessanta e ottimizzata proprio sulla pista dell'Hockenheimring.

Non mancherà un omaggio all'innovazione tecnica: negli anni Settanta Opel fu pioniera anche nella mobilità elettrica, come dimostra la Elektro GT, che proprio sul circuito tedesco stabilì sei record mondiali per auto elettriche nel 1971. Le parole d'ordine oggi sono emissioni zero e sportività elettrica, valori che Opel porta avanti con la prima coppa monomarca rally completamente elettrica. Attesissimi si annunciano il debutto della Corsa Rally Electric e quello del nuovissimo Mokka GSE Rally, pronti a infiammare il pubblico all'evento.

I visitatori potranno inoltre vivere da vicino la storia sportiva Opel, legata a doppio filo a grandi campionati come il DTM con la potente Kadett GSi 16V o con la leggendaria Calibra V6 4x4 ITC - la famosa Calibra Cliff - protagonista dell'International Touring Car Championship vinto da Manuel Reuter nel 1996. Non mancherà la celebre Opel GT, svelata proprio all'Hockenheimring nel 1968 in occasione di un indimenticabile test internazionale con migliaia di ospiti.

L'azienda rafforza oggi il proprio ruolo di pioniere nel motorsport sostenibile: con la recente entrata in Formula E rilancia la sua storica passione per le competizioni volgendo lo sguardo a un futuro a zero emissioni. Le nuove sportive stradali come Opel Mokka GSE elettrico e Corsa GSE, presto disponibili in concessionaria, promettono emozioni autentiche anche fuori dalla pista. Sensazionali, potenti, leggendarie: icone del motorsport Opel da 125 anni.