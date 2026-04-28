Pininfarina Nautilus: la berlina visionaria che reinventò il design degli anni Novanta

A quasi trent'anni dalla presentazione, la Pininfarina Nautilus resta uno dei concept più audaci e sperimentali di sempre nella storia della celebre carrozzeria torinese, frutto di una vivace stagione di libertà creativa nel design automobilistico.

Svelata nel 1997, la Nautilus fu pensata come esercizio stilistico estremo su base Peugeot 605, con un telaio allungato di 15 centimetri e carreggiate ampliate di sei centimetri per lato. L'obiettivo era dare vita a una grande berlina sportiva a quattro porte, capace di fondere imponenza ed eleganza, pur con una massa che raggiungeva circa 1.800 kg. Il progetto proponeva una reinterpretazione dinamica e contemporanea del classico concetto di ammiraglia automobilistica, guardando oltre i vincoli produttivi per immaginare la mobilità del futuro.

L'estetica della Nautilus la rese subito riconoscibile: superfici tese, volumi scolpiti e un'inedita livrea acquamarina metallizzata opaca, sorprendente per l'epoca, rafforzavano la sua identità futuristica. Il nome stesso omaggiava l'universo marino, ispirando linee fluide e continue, capaci di evocare movimento e leggerezza.

All'interno, l'abitacolo proseguiva il dialogo con il mondo naturale attraverso superfici ondulate e giochi di luce. La distinzione tra le aree anteriori e posteriori era evidente sia nei colori che nelle funzioni: avanti il blu per guidatore e passeggero, destinato a ergonomia ed efficienza, dietro il grigio per uno spazio più raffinato e accogliente. Una soluzione che richiama le limousine d'anteguerra, dove il posto guida era progettato per la resistenza e l'uso intensivo, mentre l'abitacolo era destinato al comfort e al pregio dei materiali.

La Nautilus andò oltre la semplice rappresentazione di stile: reinterpretò i codici Peugeot dell'epoca, superando i confini estetici per spingersi verso una ricerca strutturale e concettuale, rafforzando il ruolo di Pininfarina come centro di innovazione e cultura progettuale nel mondo automotive.

Ad anni di distanza, la Peugeot Nautilus è ancora considerata un'icona del design automobilistico degli anni Novanta. Sebbene non fu mai destinata alla produzione in serie, rimane una fonte d'ispirazione per designer e appassionati, simbolo di una stagione in cui la visione, la sperimentazione e la libertà creativa ridefinirono il futuro dell'auto.