LEPAS debutta ad Auto China 2026 con i nuovi modelli elettrici L4, L6 EV e L6 PHEV

LEPAS ha inaugurato un nuovo capitolo nella mobilità globale presentando in anteprima mondiale i modelli LEPAS L6 EV, LEPAS L4 EV e LEPAS L6 PHEV ad Auto China 2026, consolidando la sua posizione come brand premium di veicoli elettrici del Gruppo Chery. L'evento, che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 ospiti internazionali provenienti da più di 100 paesi, ha messo in luce l'ambiziosa strategia NEV del marchio e la rapida espansione globale del gruppo automobilistico cinese.



Lo slogan Elegance Moves the World ha accompagnato il debutto pubblico di LEPAS, racchiudendo la mission di un brand che punta a trasformare l'esperienza di mobilità, elevando i veicoli elettrici da semplici innovazioni tecnologiche a vere e proprie scelte di lifestyle. "Da soli si può essere più veloci, ma per arrivare molto più lontano bisogna essere insieme. Oggi, amici provenienti da 100 Paesi si sono riuniti a Pechino concretizzando la forza della visione globale del Gruppo Chery. Guidati da una visione di lungo periodo, puntiamo alla migliore qualità e al miglior servizio al mondo: siamo ben consapevoli che la qualità è più importante delle vendite, la capacità di innovazione più essenziale del profitto e i nostri partner più importanti della stessa Chery", ha dichiarato Yin Tongyue, Chairman di Chery Automobile Co., Ltd.



I nuovi modelli presentati segnano il passaggio verso una mobilità sempre più raffinata e orientata all'utente. Il LEPAS L6 EV si rivolge principalmente all'ambito urbano, con un design ispirato alla filosofia Leopard Aesthetics, una firma luminosa distintiva e tecnologie avanzate come VPD, H-NOA, Bosch IPB 2.0 e un agente IA per un'interazione fluida tra guida e comfort a bordo. L'abitacolo include luci ambientali personalizzabili, fragranze e modalità di guida intuitive.



Il LEPAS L4 EV, pensato anch'esso per la città, si distingue per il design dinamico, le combinazioni cromatiche a contrasto e cerchi unici. Garantisce una potenza di 160 kW, sospensioni posteriori indipendenti multi-link, telaio calibrato globalmente e ben 21 funzioni ADAS e di connettività. Con circa 500 km di autonomia e ricarica rapida, mantiene l'equilibrio tra la praticità quotidiana e la versatilità nei weekend.



Infine, LEPAS L6 PHEV si posiziona come una soluzione ibrida ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi. Il sistema Super Hybrid assicura una lunga autonomia, mentre il design rimane fedele alla Leopard Aesthetics. Dopo il salone, questo modello sarà protagonista di un viaggio globale per testare prestazioni ed eleganza in condizioni reali.



"Con i NEV che diventano la norma, cosa può offrire di più un brand? La nostra risposta è semplice: rendere la mobilità più facile, la tecnologia più intuitiva e la vita più rilassata. I NEV non sono più solo una trasformazione tecnologica - stanno diventando uno vero e proprio stile di vita. LEPAS è progettato per comprendere meglio come le persone vivono realmente", ha sottolineato Zhai Xiaobing, CEO di LEPAS.



La gamma LEPAS, sviluppata sulla piattaforma intelligente NEV LEX e strutturata attorno ai modelli L4, L6 e L8, segna l'avvio di una crescita rapida, con l'obiettivo di introdurre dieci nuovi modelli nei prossimi tre anni.



Il debutto a Pechino arriva pochi giorni dopo quello europeo alla Milano Design Week, dimostrando la chiara roadmap internazionale del brand. Il Gruppo Chery, con i marchi CHERY, OMODA & JAECOO, LEPAS e iCAUR, conferma così il proprio ruolo di protagonista nel settore dei veicoli a nuova energia, puntando a offrire esperienze di mobilità intelligenti e sostenibili in tutto il mondo.



OMODA & JAECOO si conferma tra i brand di maggior crescita, avendo raggiunto il traguardo di un milione di unità vendute globalmente in soli tre anni, con l'obiettivo di raddoppiare questo risultato annualmente entro il 2027. Anche il mercato italiano riveste un'importanza strategica, con il gruppo determinato a consolidare la propria presenza e rispondere alle esigenze locali con un'offerta di veicoli che spazia dalle soluzioni tradizionali a quelle completamente elettriche e ibride avanzate.





