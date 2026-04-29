Jeep e Harley-Davidson: una partnership leggendaria torna protagonista nel 2026

Jeep e Harley-Davidson annunciano il ritorno della loro iconica partnership per il 2026, accendendo l'entusiasmo di fan e appassionati in tutta Europa. L'occasione sarà celebrata con la partecipazione congiunta all'European Spring Rally di Senigallia, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, che segnerà ufficialmente l'inizio della stagione motociclistica dell'anno.

L'alleanza tra i due brand leggendari riprende una collaborazione nata nel 2014, confermando lo spirito di libertà e avventura che accomuna le loro comunità e i loro valori. Jeep e Harley-Davidson rappresentano da sempre la scelta di chi cerca l'esplorazione di nuove frontiere, sia con quattro ruote che con due. Uniti dallo stesso DNA, ispirano un senso di appartenenza e identità nei viaggiatori dallo spirito libero.

Due brand diventati punti di riferimento globali e un'unica anima descrive perfettamente lo spirito di questa collaborazione - ha dichiarato Fabio Catone, Head of Jeep Brand Enlarged Europe. Jeep e Harley-Davidson sono più che semplici marche: sono simboli autentici di libertà e avventura. Entrambi parlano a persone che scelgono la propria strada, spinte dal desiderio di esplorare oltre i confini e vivere la vita senza limiti. Che sia su quattro o su due ruote, questa partnership celebra una visione condivisa, fondata su capacità, indipendenza e sul coraggio di andare sempre oltre.

Il calendario degli appuntamenti Jeep e Harley-Davidson per il 2026 si preannuncia ricco di eventi di grande richiamo. Oltre al rally di Senigallia, i due marchi saranno presenti insieme a manifestazioni come l'Harley Owners Group Rally a Cascais (Portogallo) dal 18 al 21 giugno, l'European Bike Week a Faaker See (Austria) dall'8 al 13 settembre, l'International Ladies Of Harley a Pescara il 3 ottobre e l'HOG Winter Meeting a Genova il 28 novembre. Tutti gli eventi sono promossi dalla comunità Harley Owners Group in collaborazione con la Jeep Community e sostenuti dalla rete dei concessionari.

Protagonista di ogni raduno sarà la Nuova Jeep Compass 4xe, simbolo di avventura elettrificata e capability. Jeep porterà la nuova Compass a trazione integrale dal cuore green in tutti gli appuntamenti, offrendo a motoclub e amanti delle due e quattro ruote la possibilità di conoscere da vicino le ultime novità del brand. Pensata per affrontare ogni tipo di percorso outdoor, la Compass 4xe incarna perfettamente la vocazione di Jeep: libertà, passione, indipendenza e avventura, senza limiti e con uno sguardo al futuro sostenibile.