Honda Auto Italia protagonista al Salone di Torino con Prelude e gamma Full Hybrid

Honda Auto Italia si prepara a essere protagonista assoluta al Salone Auto Torino 2026, portando nel cuore della città un'esperienza che unisce design, innovazione e puro piacere di guida.



Dall'11 al 13 settembre, in Piazza Castello, sarà possibile scoprire in anteprima la nuova Honda Prelude, la coupé che segna il ritorno di un nome iconico nella storia del marchio. Questo modello interpreta magistralmente in chiave contemporanea la tradizione Honda, fondendo stile raffinato, efficienza e tecnologie all'avanguardia. Tra queste spicca la nuova tecnologia Honda S+ Shift, capace di simulare un cambio automatico a 8 rapporti per offrire sensazioni da vera sportiva.



Parallelamente, presso i Giardini Reali Bassi in Corso San Maurizio, sarà allestita un'area test drive esclusiva. Gli appassionati potranno mettersi al volante di tre modelli Full Hybrid: Jazz, ideale per la città grazie ad agilità e consumi ridotti; HR-V, SUV elegante pensato per chi cerca comfort e praticità senza rinunciare all'efficienza; ZR-V, SUV ibrido dinamico dedicato a chi desidera prestazioni brillanti e raffinatezza.



I concessionari VAUTO, Autoleone e Isoardi garantiranno un'accoglienza qualificata e la gestione continua dello stand e dell'area test drive, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza completa e coinvolgente.



I risultati commerciali segnano un anno straordinario per Honda in Italia: nei primi otto mesi del 2026 le immatricolazioni sono cresciute di oltre il 40% rispetto all'anno precedente, con un incremento di quasi il 30% nella quota di mercato, consolidando una performance superiore a quella del mercato e dei principali competitor.



Una partecipazione quindi che conferma la volontà di Honda di continuare a costruire un dialogo diretto con le persone, rendendo accessibile la propria visione di mobilità e offrendo esperienze in grado di creare un legame autentico con il pubblico, in linea con la sua ambizione di essere, oggi e nel futuro, un'azienda che la società vuole che esista.