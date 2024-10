Honda Forza 2025: stile e sostenibilità per la nuova generazione di scooter GT

Nel 2025, Honda rinnova la sua apprezzatissima gamma di scooter GT, arricchendo i modelli della Famiglia Forza con aggiornamenti stilistici e funzionali che ne migliorano ulteriormente l’utilizzo quotidiano e ne consolidano lo status come mezzi di trasporto di riferimento, sia in ambito urbano che extraurbano.

Il top di gamma, il Forza 750, si presenta con un nuovo design del frontale, caratterizzato da linee più tese e spigolose che ne esaltano lo stile dinamico e accattivante. Il gruppo ottico anteriore è stato completamente ridisegnato, con l’introduzione di nuove luci diurne DRL e indicatori di direzione integrati, che migliorano visibilità e sicurezza. Non solo estetica: i nuovi cerchi in lega leggera con design ‘3 per 3’ da 17” all’anteriore e 15” al posteriore conferiscono al modello un aspetto ancora più moderno e sofisticato.

Dal punto di vista pratico, il Forza 750 è stato progettato per offrire un’esperienza di guida confortevole, grazie a carene ampie che assicurano una protezione ottimale dal vento anche ad alte velocità, nuove pedane poggia piedi che garantiscono maggior spazio per le gambe del guidatore e una sella rimodellata per un miglior appoggio a terra e un comfort superiore durante la guida.

Honda dimostra il suo impegno per la sostenibilità attraverso l’introduzione di materiali innovativi. Il Forza 750 condivide con l’X-ADV l’impiego di nuovi materiali derivati da biomassa, come la plastica Durabio™, a dimostrazione di come l’azienda stia progredendo verso i suoi obiettivi a lungo termine in tema di sostenibilità. L’uso di materiali riciclati e processi produttivi più sostenibili è un chiaro passo in questa direzione.

Sotto il profilo tecnico, il Forza 750 continua a distinguersi per la sua potenza e maneggevolezza. Il motore bicilindrico parallelo a corsa lunga da 745 cc è gestito da un sofisticato sistema Throttle By Wire (TBW), che offre quattro modalità di guida, di cui tre predefinite e una completamente personalizzabile. Inoltre, il sistema di controllo di trazione HSTC è stato affinato per il 2025, con miglioramenti nella modalità RAIN per una gestione ottimale in condizioni di bagnato. Il cambio a doppia frizione DCT è stato rivisitato per garantire una maggiore fluidità alle basse velocità, mentre il nuovo Cruise Control di serie eleva il comfort nelle lunghe percorrenze.

Il comparto sospensioni, con forcella rovesciata SFF-BP da 41 mm e sospensione posteriore con leveraggio Pro-link, insieme ai freni con pinze radiali a quattro pistoncini, garantiscono una manovrabilità precisa e una frenata decisa, mantenendo il Forza 750 all’altezza delle aspettative di chi sceglie un mezzo di questa categoria.

Anche i modelli di cilindrata inferiore, il Forza 350 e il Forza 125, ricevono importanti aggiornamenti per il 2025. Entrambi prodotti nella fabbrica italiana di Atessa (CH), beneficiano di una revisione dell’ECU, di un catalizzatore e silenziatore modificati per rispettare le normative Euro5+ e dell’introduzione di un nuovo sensore SO2 per ridurre ulteriormente le emissioni.

Per questi modelli, la novità più evidente è l’introduzione di una nuova strumentazione TFT a colori da 5 pollici, con interfaccia grafica intuitiva e connettività Honda RoadSync per smartphone. Il nuovo blocchetto comandi retroilluminato sulla manopola sinistra semplifica ulteriormente la gestione delle funzioni, migliorando l’esperienza di guida.

Gli aggiornamenti della gamma Forza 2025 confermano Honda come leader nel settore degli scooter GT, con un mix di design accattivante, tecnologie avanzate e attenzione all’ambiente. La famiglia Forza continua a essere la scelta ideale per chi cerca comfort, prestazioni e stile in un mezzo versatile e innovativo.