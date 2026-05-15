Stellantis e Dongfeng rafforzano la partnership: nuovi modelli Peugeot e Jeep prodotti in Cina

Stellantis e Dongfeng avviano una nuova fase della partnership per produrre in Cina veicoli Peugeot e Jeep, con esportazione globale e grandi investimenti.

Stellantis e Dongfeng Group hanno siglato un nuovo accordo per rafforzare la loro storica collaborazione, puntando su produzione e innovazione nel mercato automobilistico cinese e globale. La joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA) produrrà dal 2027 nuovi veicoli Peugeot e Jeep interamente in Cina, destinati sia al mercato locale sia all'esportazione internazionale.

Il progetto prevede un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi, pari a circa 1 miliardo di euro, di cui Stellantis contribuirà con circa 130 milioni di euro. Questa iniziativa sarà sostenuta da politiche industriali favorevoli nella provincia di Hubei e nella città di Wuhan, dove ha sede lo stabilimento DPCA.

Dal 2027, lo stabilimento di Wuhan produrrà inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (NEV) a marchio Peugeot. I modelli presenteranno un nuovo design ispirato alle concept car presentate al recente Salone dell'Auto di Pechino. Questi veicoli saranno rivolti sia al mercato cinese sia a quelli globali, rientrando nella strategia di crescita internazionale di Peugeot.

Nello stesso anno, è previsto anche l'avvio della produzione di due fuoristrada NEV a marchio Jeep, destinati anch'essi ai mercati mondiali.

Stellantis e Dongfeng hanno inoltre firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) strategico non vincolante che punta a rafforzare ulteriormente la cooperazione, sfruttando le rispettive competenze in scala, ricerca e sviluppo. L'intesa apre a nuove sinergie e vantaggi condivisi, accelerando la trasformazione della joint venture DPCA e ponendo le basi per ulteriori sviluppi nel settore della mobilità elettrica e intelligente.

Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all'avanguardia sull'elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo.

L'attuazione definitiva del progetto sarà subordinata alla firma degli accordi di dettaglio e alle consuete approvazioni regolamentari, ma l'iniziativa segna un importante passo avanti nella strategia globale di Stellantis e Dongfeng, pronta a ridefinire la presenza dei due gruppi nell'industria automobilistica internazionale.