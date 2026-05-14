Pirelli lancia due nuovi P Zero su misura per BMW iX3 con tecnologia Elect

Pirelli presenta due nuovi pneumatici P Zero sviluppati appositamente per la nuova BMW iX3. L'azienda ha lavorato a stretto contatto con la Casa di Monaco per offrire due soluzioni: una versione del P Zero focalizzata sulla precisione di guida e il P Zero E progettato per massimizzare la propulsione elettrica della vettura.



Entrambi i pneumatici integrano la tecnologia Pirelli Elect, studiata per migliorare le prestazioni di auto elettriche e ibride plug-in. Questa tecnologia, grazie alla bassa resistenza al rotolamento e a soluzioni dedicate, permette un incremento dell'autonomia, oltre a un comfort di guida superiore e una maggiore durata.



Il P Zero E si distingue per la sua attenzione all'ambiente: realizzato con oltre il 55% di materiali naturali e riciclati, il pneumatico ha ottenuto la tripla Classe A nell'etichetta europea per resistenza al rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità. Questo modello, premiato con il prestigioso Compasso d'Oro Internazionale ADI all'Expo di Osaka, si conferma un riferimento nel settore per design e innovazione.



La versione dedicata del P Zero di quinta generazione supporta le performance dei sistemi a trazione elettrica ad alta potenza, offrendo controllo preciso e stabilità anche ad alte velocità. Il battistrada nasce da una mescola innovativa messa a punto grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, garantendo performance elevate e spazi di frenata ridotti, come confermato dai test in pista.



Il P Zero E, considerato il campione della strategia eco-safety di Pirelli, esprime l'impegno dell'azienda nella sicurezza e nella sostenibilità per tutta la durata di vita del prodotto. La struttura del pneumatico riduce sensibilmente la resistenza al rotolamento, contribuendo all'efficienza energetica e all'autonomia della BMW iX3, mentre la bassa rumorosità offre un comfort acustico superiore, caratteristica particolarmente apprezzata nei modelli a zero emissioni.



I fitment disponibili sono da 20 pollici all-around e da 21 pollici per il P Zero classico, entrambi specifici per anteriore e posteriore, mentre il P Zero E viene proposto con misure da 22 pollici, sempre con configurazione differenziata.



Per lo sviluppo di questi pneumatici, il team di ricerca e sviluppo di Pirelli ha sfruttato le tecnologie avanzate del Virtual Development Center di Breuberg e il Driving Simulation Centre di Monaco. Il ricorso alla simulazione virtuale ha permesso di ridurre del 30% i tempi di sviluppo e il numero di prototipi fisici, migliorando la precisione nella progettazione.



La filosofia Perfect Fit di Pirelli è rappresentata dalla marcatura a stella sul fianco dello pneumatico, simbolo dei prodotti creati appositamente per BMW. Questi modelli, sviluppati su misura, sono pensati per esaltare al massimo le prestazioni della BMW iX3, rispettando le esigenze specifiche del nuovo paradigma Neue Klasse.