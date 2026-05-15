Ecoprogram Flotte rivoluziona la filiera automotive con vent'anni di innovazione

Da oltre vent'anni Ecoprogram Flotte è protagonista nell'innovazione della mobilità e della logistica automotive in Italia. L'azienda ha saputo anticipare le tendenze del settore, offrendo modelli operativi integrati che oggi rappresentano standard consolidati del mercato. Ecoprogram Flotte si distingue per aver introdotto per prima servizi strutturati come la consegna a domicilio dei veicoli nuovi e il ritiro dei veicoli usati con perizia digitale, diventati pratiche essenziali per ottimizzare i tempi di vendita e incrementare il valore delle flotte.

Con questo approccio industriale e tecnologico, Ecoprogram Flotte sarà tra i protagonisti dell'Automotive Dealer Day 2026, in programma dal 19 al 21 maggio a Veronafiere presso lo stand 89 del Padiglione 12. Mercoledì 20 maggio alle 10:15, nella Sala Rosa, è previsto il convegno "Orchestrare il cambiamento: la filiera automotive nell'era dell'intelligenza operativa", dedicato all'evoluzione della catena del valore nell'era delle nuove tecnologie e dei modelli operativi digitali. La tavola rotonda, moderata da Maria Ranieri, Direttore Area Automotive di DBInformation, vedrà la partecipazione di Grégoire Chové (Amministratore Delegato Ecoprogram Flotte), Alessandro Grosso (Country Manager BYD Italia e DENZA Italia) e Mario Andreassi (Presidente Confartigianato Carrozzieri e titolare di Andreassi Car Service).

L'obiettivo dichiarato del convegno è fornire una visione condivisa sui cambiamenti profondi che stanno interessando produzione, logistica, manutenzione e servizi del settore. Per anni il settore automotive ha vissuto diverse trasformazioni tra cui l'elettrificazione. In realtà, ciò che si prospetta ora avrà un impatto profondo sull'intera filiera della mobilità. Le nuove evoluzioni tecnologiche cambieranno radicalmente il modo di gestire la produzione, la distribuzione, la logistica, la manutenzione, i servizi, le relazioni tra operatori e la creazione del valore. Dopo oltre vent'anni vissuti da protagonisti in questo settore, crediamo sia opportuno affrontare collettivamente questo cambiamento, anticipandolo insieme e costruendo nuovi modelli di collaborazione tra costruttori, noleggiatori, dealer e operatori della filiera, afferma Grégoire Chové.

La strategia di Ecoprogram Flotte si fonda su una rete nazionale di hub operativi e piattaforme specializzate in logistica, digitalizzazione dei processi, automazione e gestione dei flussi veicolari. Tra i servizi distintivi figurano Ariel Car per la vendita e valorizzazione di veicoli usati, Freedom Mobility per servizi di mobilità e noleggio, Net&Com per lo sviluppo software delle operations e Officlick, uno dei primi modelli italiani di officina mobile.

Con un fatturato superiore a 170 milioni di euro nel 2025 e una presenza che copre tutto il territorio nazionale, Ecoprogram Flotte conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni integrate che supportano costruttori, dealer, flotte aziendali e noleggiatori nell'era della nuova mobilità. L'azienda continua a investire in automazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica per ridefinire processi, relazioni e modelli di collaborazione lungo l'intera filiera automotive.