HONOR 400 Smart: resistente, intelligente e con batteria da 6500 mAh

L’innovazione incontra l’accessibilità con il lancio del HONOR 400 Smart, l’ultimo arrivato nella popolare serie 400 di HONOR. Presentato come il nuovo punto di riferimento per chi cerca prestazioni elevate e tecnologia intelligente a un prezzo competitivo, questo smartphone unisce resistenza estrema, batteria di lunga durata, funzioni AI avanzate e un design elegante.

Il nuovo HONOR 400 Smart è pensato per accompagnare gli utenti in ogni momento della giornata, anche nelle condizioni più difficili. La certificazione SGS Premium Performance a 5 stelle garantisce protezione da cadute fino a 1,8 metri, mentre gli angoli rinforzati assicurano una maggiore resistenza agli urti. Il dispositivo è inoltre dotato di certificazione IP54, che lo rende resistente a polvere e schizzi, ideale per chi ha uno stile di vita dinamico. La tecnologia Wet-hand Touch Enhancement consente al display di restare reattivo anche con mani bagnate, migliorando così l’esperienza d’uso in ambienti reali e quotidiani.

Uno dei punti di forza di HONOR 400 Smart è la sua batteria a doppia cella da 6500 mAh, progettata per garantire un’autonomia eccezionale e durare fino a 5 anni. La ricarica rapida HONOR SuperCharge da 35W consente di tornare operativi in tempi record, mentre un sistema intelligente di monitoraggio multipunto assicura prestazioni ottimali anche in condizioni estreme, con temperature da -20 °C a +55 °C. Questo significa più tempo di utilizzo e meno preoccupazioni per la ricarica.

Per la prima volta in questa fascia di prezzo, HONOR introduce il pulsante AI, una novità che trasforma l’interazione con lo smartphone. Con un semplice clic è possibile avviare app personalizzate o ottimizzare il sistema, mentre con una pressione prolungata si accede a funzioni AI avanzate come traduzione istantanea e creazione di contenuti intelligenti. Il tutto è gestito dal nuovo MagicOS 9.0 basato su Android 15, che include funzioni come Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search e Google Gemini Assistant, oltre a strumenti di editing fotografico potenziati dall’intelligenza artificiale come AI Outpainting, AI Upscale e AI Cutout.

La fotocamera principale da 108 MP offre scatti nitidi e luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo zoom 3x senza perdita di qualità e le tre modalità ritratto dedicate permettono di ottenere risultati professionali in qualsiasi contesto. Le funzioni AI integrate come HONOR AI Eraser, AI Remove Reflection e AI Style consentono di migliorare le foto con un tocco, eliminando elementi indesiderati o ottimizzando la scena in modo intelligente.

HONOR 400 Smart offre fino a 256 GB di memoria interna, ideale per archiviare foto, video e app senza compromessi. La tecnologia RAM Turbo (8 GB fisici + 8 GB virtuali, equivalenti a 16 GB di RAM) garantisce multitasking fluido e reattività costante, anche dopo un uso intensivo nel tempo.

Disponibile nelle eleganti colorazioni Desert Gold e Velvet Black, HONOR 400 Smart viene proposto al prezzo competitivo di 229,00 euro. Un posizionamento strategico che conferma l’impegno di HONOR nel portare tecnologia di fascia alta a un pubblico sempre più ampio.

